Big Fruad : निवेश के नाम पर निर्यातक से 16 करोड़ रुपए ऐंठे

जोधपुरPublished: Nov 30, 2022 11:42:55 pm Submitted by: Vikas Choudhary

- जिले की संभवत: सबसे बड़ी ऑनलाइन धोखाधड़ी

- बैंक खाते व मोबाइल नम्बर से पुलिस ठग गिरोह तक पहुंचने के प्रयास में जुटी

Big Fruad : निवेश के नाम पर निर्यातक से 16 करोड़ रुपए ऐंठे

जोधपुर।

विदेशी कम्पनी (foreign company) में निवेश करने पर बेहतर अधिलाभ (बोनस ) मिलने का झांसा देकर साइबर ठग गिरोह (16 crores Rs Fraud on behalf of Invest in foreign company) ने शहर के निर्यातक से 16 करोड़ से अधिक रुपए ऐंठ लिए। प्रतिफल न मिलने पर राशि लौटाने का आग्रह किया गया तो ठगों ने निर्यातक को व्हॉट्सऐप चेट से अलग कर दिया। यह जिले की सबसे बड़ी ऑनलाइन धोखाधड़ी है। (16 Crore Rs fraud with Exporter)

पुलिस सूत्रों के अनुसार हैण्डीक्राफ्ट निर्यातक ने 16 करोड़ 26 लाख 21 हजार रुपए की साइबर ठगी का मामला दर्ज कराया है। जिसमें विदेशी महिला व उसके चार साथियों पर झांसा देकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर बैंक खाते व मोबाइल नम्बर के आधार पर जांच शुरू की है।

आरोप है कि गत 31 अक्टूबर को विदेशी महिला ने अमरीका के मोबाइल नम्बर से निर्यातक को व्हॉट्सऐप मैसेज किया। जिसमें अपना व कम्पनी का नाम और कम्पनी की वेबसाइट बताई। फिर कम्पनी के चार एडवाइजर से व्हॉट्सऐप पर बात कराई गई। इन लोगों ने निर्यातक को कम्पनी में चार तरह की मैम्बरशिप (ब्रांज, सिल्वर, गोल्ड व प्लेटिनम) में से एक का चयन करने का प्रस्ताव रखा। 1 नवम्बर को निर्यातक ने सिल्वर क्लब की मैम्बरशिप चुनीं और 2 करोड़ 27 लाख रुपए जमा करवा कर पंजीयन करवाया।

प्रथम ट्रेड करने पर अलग-अलग दर से कमीशन मिलने का भरोसा दिलाया। इस प्रकार झांसे में आए निर्यातक ने बैंक खाते व कम्पनी के खातों से 101 बार लेन-देन कर 16 करोड़ 26 लाख 387 रुपए जमा करवा दिए।

निर्यातक ने मेम्बरशिप के अगले चरण में जाने से इनकार कर दिया और राशि लौटाने का आग्रह किया। तब ठगों ने निर्यातक को व्हॉट्सऐप चैट से अलग कर दिया। तब उन्हें धोखाधड़ी का आभास हुआ और थाने में मामला दर्ज कराया।

कुछ राशि बतौर बोनस देकर विश्वास में लिया

वारदात के दौरान तथाकथित कम्पनी ने अधिलाभ यानि बोनस के रूप में कुछ राशि लौटा दी। जिससे निर्यातक का भरोसा बढ़ता गया और वो निवेश करते रहे। ठगों ने एक एग्रीमेंट भेज निर्यातक के डिजिटल हस्ताक्षर भी करवाए थे।

पढ़ना जारी रखे