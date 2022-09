अवैध शराब बेचने का वीडियो बनाने के संदेह में दो पक्षे भिड़े, शराब जब्त

- तीन घायल, कमरे से अवैध शराब व बीयर की बोतलें जब्त

जोधपुर Updated: September 25, 2022 11:12:22 pm

जोधपुर।

कुड़ी भगतासनी थानान्तर्गत (Police station Kudi Bhagtasni) झालामण्ड (Jhalamand) गांव रोड पर लम्बी से ग्रसित गाय का इलाज कर रहे एक युवक को अवैध शराब बेचने का वीडियो बनाने के संदेह में दो युवकों ने पीट (One man beaten in doubt of recording of video while sale of illegal liqour) दिया। जवाब में युवक व साथियों ने भी दोनों युवकों की पिटाई कर डाली। तीनों घायल हो गए। पुलिस ने पास ही कमरे से अवैध शराब व बीयर की बोतलें जब्त की।

पुलिस के अनुसार ढण्ड की ढाणी में हनुमान नगर निवासी दयालराम प्रजापत शनिवार देर रात झालामण्ड सर्कल से गांव की तरफ जा रहा था। दुपहिया वाहन शोरूम के सामने उसने लम्बी ग्रसित गाय व बछड़े को देखा तो वह रूक गया और इनका उपचार करने लगा। इतने में दो युवक वहां आए और दयाल से झगड़ा करने लग गए। उन्हें अंदेशा हो गया कि दयाल अवैध शराब बेचने वालों का गोपनीय वीडियो बना रहा है। दोनों युवकों ने दयाल को पीट दिया। उसके सिर में चोट आई। इसका पता लगा तो दयाल के साथी वहां आए और मारपीट करने वाले दोनों युवकों को पीट दिया। इससे वो भी घायल हो गए।

आस-पास के लोग वहां एकत्रित हो गए। बाद में तीनों घायल एम्स पहुंचे, जहां उनका उपचार किया गया। उधर, एएसआइ धन्नाराम मौके पर पहुंचे। अवैध शराब की बिक्री होने के संदेह में नजदीक ही एक कमरे में दबिश दी गई, जहां से अवैध शराब की चार बोतलें, 27 अद्दे, 198 पव्वे और बीयर की बीस बोतलें जब्त की गईं। मारपीट करने वाले सज्जनराम बिश्नोई व विनोद के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। उधर, मारपीट में घायल दयाल ने भी दोनों के खिलाफ मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है।

