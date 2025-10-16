जैसलमेर बस अग्निकांड : अब अस्पताल में टूट रही सांसों की डोर, 22 की मौत, 5 की हालत गंभीर

उधर, एफएसएल से गुरुवार सुबह छह बजे 18 जनों की डीएनए जांच रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त हो गई। इसके बाद डॉक्टर्स की मदद से शवों की शिनाख्त की गई। जिसमें जोधपुर के सेतवारा में लवारन गांव निवासी महेन्द्र, उसकी पत्नी पार्वती, पुत्री खुशी व दीक्षा और पुत्र शौर्य की मृत्यु की पुष्टि हो गई। इसका पता लगते ही मोर्चरी के बाहर परिजन रोने लग गए। वे आर्थिक मदद की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। जनप्रतिनिधियों व पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद परिजन शव लेने पर सहमत हुए।