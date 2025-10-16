राजस्थान में निर्दयता की हद पार, मुंह बांधकर 2 दिन के मासूम को झाड़ियों में फेंका, जानवरों ने नोंचा, हालत गंभीर

उन्होंने बच्चे के इलाज की जानकारी ली और शिशु गृह से टीम को भी सक्रिय किया। सेवर थाना प्रभारी सतीश चंद ने मौके पर पहुंचकर झाड़ियों का निरीक्षण किया और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। प्राथमिक जांच में संभावना जताई गई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने नवजात को जन्म के बाद वहां फेंक दिया। पुलिस अब आसपास के इलाकों और अस्पतालों में जन्म संबंधी रिकॉर्ड खंगाल रही है, ताकि बच्चे की मां या परिवार का सुराग मिल सके। चिकित्सकों के अनुसार बच्चे को गंभीर चोट आईं हैं। फिलहाल उसे गहन चिकित्सा इकाई में रखा गया है।