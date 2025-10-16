Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

राजस्थान में निर्दयता की हद पार, मुंह बांधकर 2 दिन के मासूम को झाड़ियों में फेंका, जानवरों ने नोंचा, हालत गंभीर

पुलिस आसपास के इलाकों और अस्पतालों में जन्म संबंधी रिकॉर्ड खंगाल रही है, ताकि बच्चे की मां या परिवार का सुराग मिल सके।

2 min read

भरतपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 16, 2025

Innocent child thrown

मासूम बच्चा। फोटो- पत्रिका

भरतपुर। इंसानियत को झकझोर देने वाली एक दर्दनाक घटना गुरुवार को भरतपुर मेडिकल कॉलेज के पीछे झीलरा गांव से सामने आई है। यहां झाड़ियों के बीच एक नवजात शिशु रोता हुआ मिला। उसके नन्हे शरीर को देखकर हर किसी की आंखें भर आईं। दो दिन पहले जन्मा मासूम झाड़ियों में तड़पता मिला, जिसके हाथ-पैर की उंगलियां और गुप्तांग को जानवरों ने नोंच लिया।

जानकारी के अनुसार झीलरा गांव से गुजर रहे भीम सिंह नामक व्यक्ति को झाड़ियों के बीच से हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्हें लगा कि कोई बिल्ली या अन्य जानवर है, लेकिन जब आवाज लगातार आई तो वे झाड़ियों के पास गए। वहां जो दृश्य देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यहां एक लहूलुहान नवजात बच्चा तड़प रहा था।

पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल

भीम सिंह ने बिना देर किए बच्चे को उठाया और सीधे सेवर थाने पहुंचे। पुलिस ने तुरंत एंबुलेंस बुलवाई और बच्चे को जनाना अस्पताल भेजा। अस्पताल के यूनिट हेड असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. शेखर शर्मा ने बताया कि बच्चे की हालत फिलहाल नाजुक है। चिकित्सकों के अनुसार बच्चे का जन्म लगभग दो दिन पहले हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही बाल कल्याण समिति अध्यक्ष राजाराम भूतोली, सदस्य भूपेंद्र शर्मा, देवेंद्र, लोकेश और गीता शर्मा अस्पताल पहुंचे।

घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए

उन्होंने बच्चे के इलाज की जानकारी ली और शिशु गृह से टीम को भी सक्रिय किया। सेवर थाना प्रभारी सतीश चंद ने मौके पर पहुंचकर झाड़ियों का निरीक्षण किया और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। प्राथमिक जांच में संभावना जताई गई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने नवजात को जन्म के बाद वहां फेंक दिया। पुलिस अब आसपास के इलाकों और अस्पतालों में जन्म संबंधी रिकॉर्ड खंगाल रही है, ताकि बच्चे की मां या परिवार का सुराग मिल सके। चिकित्सकों के अनुसार बच्चे को गंभीर चोट आईं हैं। फिलहाल उसे गहन चिकित्सा इकाई में रखा गया है।

मुंह बांध दिया, ताकि रो ना सके बच्चा

बच्चे को झाड़ियों में फेंकने वाले ने ऐसी अमानवीयता दिखाई, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। मासूम के मुंह को कपड़े से बांध दिया था, ताकि रोने की आवाज नहीं आ सके। बच्चे के दाएं पैर से खून बहता हुआ मिला। चिकित्सकों के अनुसार बच्चे को देखकर लग रहा है कि किसी जानवर ने उस पर हमला किया है।

बच्चे के हाथ-पैर पर जानवर के काटने के निशान हैं। बच्चे के दाएं पैर से खून बह रहा है। बच्चे का एनआईसीयू वार्ड में उपचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले भीलवाड़ा में 15 दिन के नवजात शिशु के मुंह में पत्थर ठूंसकर, होठों को फेवीक्विक से चिपकाकर फेंक दिया गया था।

यह वीडियो भी देखें

यह बोले चिकित्सक

बच्चे की हालत गंभीर है। उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। बच्चे को सर्जन को भी दिखा लिया है। पांच-छह घंटे की मशक्कत के बाद भी ब्लड नहीं रुक सका है। बच्चा काफी हैल्दी है। भर्ती होते समय उसका वजन दो किलो चार सौ ग्राम था। यदि ब्लीडिंग नहीं रुकी तो बच्चे को रेफर किया जाएगा।

  • डॉ. हिमांशु गोयल, इंचार्ज एवं शिशु रोग विशेषज्ञ जनाना अस्पताल भरतपुर

ये भी पढ़ें

अजमेर में युवक की निर्मम हत्या कर शव जंगल में गाड़ा, मनाने निकले थे जन्मदिन
अजमेर
murder in ajmer

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 06:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / राजस्थान में निर्दयता की हद पार, मुंह बांधकर 2 दिन के मासूम को झाड़ियों में फेंका, जानवरों ने नोंचा, हालत गंभीर

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Railway : रेलवे की सुविधा, दिवाली व छठ पूजा विशेष ट्रेन शुरू, जानें शेड्यूल

Railway facilities Diwali and Chhath Puja special trains started Know schedule
भरतपुर

Rajasthan : सीएम भजनलाल, सांसद व पूर्व मंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी, आरोपी धरा गया

Rajasthan CM Bhajan Lal Bharatpur MP Sanjana Jatav former minister Offensive comments on social media accused arrested
भरतपुर

अब वैर से विधायक के पुत्र की बिगड़ी तबीयत, 2 हार्ट अटैक के बाद भी कार चलाकर भरतपुर से पहुंचा जयपुर

Rajasthan Vaira MLA son Bahadur Singh Koli health deteriorates Bharatpur to Jaipur driving despite two heart attacks
भरतपुर

School Holiday : राजस्थान में स्कूली छात्रों की बल्ले-बल्ले, आज से मिड-टर्म अवकाश शुरू, जानें कब खुलेंगे स्कूल

Rajasthan School Students Happy mid-term vacations start today know when schools reopen
भरतपुर

Rajasthan : भरतपुर में यूपी के एथलीट रिंकू सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, हार्ट अटैक की संभावना

Bharatpur UP athlete dies under suspicious circumstances Rinku Singh dream remains unfulfilled
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.