अजमेर में युवक की निर्मम हत्या कर शव जंगल में गाड़ा, मनाने निकले थे जन्मदिन

पार्थ ने रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता लेखराज रेगर जून 2023 से अरावली होम्स प्रथम में निवास कर रहे हैं। उसकी दादी घेवरी देवी के हिस्से की डूंगरिया खुर्द में जमीन है जो कि उसके पिता के नाम है। इसका काफी समय से पिता के ननिहाल पक्ष से विवाद चल रहा है। पिता लेखराज ने जमीन से कब्जा छुडवाने, कन्वर्ट कराने व अन्य काम के लिए श्यामसिंह रावत से पैसे लेकर उक्त जमीन के बारे में लिखा-पढ़ी कर रखी थी। रावत उसके पिता को पैसे देना बंद कर जमीन को बेचने का दबाव बनाने लगा था, लेकिन उसके पिता ने उसकी बात ना मानकर कुछ समय रुकने के लिए कहा। इसके बाद से श्याम सिंह उसके पिता से रंजिश रखने लगा। वह जमीन हड़पने की फिराक में था।