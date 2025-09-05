Jodhpur: 7 महीने में 3 तबादले… डीसीपी अमित जैन एपीओ, सीएम ने कार्यशैली पर जताई थी नाराजगी

जोधपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जोधपुर हवाई अड्डे पर पहुंचने के कुछ ही देर बाद गुरुवार रात आइपीएस अधिकारी व पुलिस उपायुक्त पूर्व अमित जैन को एपीओ कर दिया गया। उन्होंने डेढ़ महीने पहले ही डीसीपी पूर्व का कार्यभार संभाला था। एपीओ करने के स्पष्ट कारण का पता नहीं लग पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के सामने शिकायतों के बाद यह निर्णय लिया गया।
कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव डॉ धीरज कुमार सिंह की तरफ से आदेश जारी कर प्रशासनिक कारणों से वर्ष 2020 बैच के आइपीएस अधिकारी और डीसीपी पूर्व अमित जैन को पदस्थानापन्न आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया।
करवड़ थाना अन्तर्गत आइआइटी परिसर में मंगलवार दोपहर आइआइटी डायरेक्टर अविनाश कुमार अग्रवाल व सहायक प्रोफेसर दीपक कुमार अरोड़ा में विवाद हो गया था। डायरेक्टर से मारपीट की गई थी। उनका एक पांव फ्रैक्चर हो गया था। सहायक प्रोफेसर ने भी बंधक बनाकर मारपीट का आरोप लगाया था।
कार्यवाहक कुलसचिव अंकुर गुप्ता की रिपोर्ट पर रात आठ बजे एफआइआर दर्ज की गई थी। सहायक प्रोफेसर की रिपोर्ट झगड़े के 12 घंटे बाद रात 1.50 बजे दर्ज की गई थी। जोधपुर हवाई अड्डे पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में एयरपोर्ट पर पुलिस अधिकारी से मामले की जानकारी ली और पुलिस कार्रवाई में देरी पर कड़ी नाराजगी भी जताई।
राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान 15 अगस्त की सुबह रेजीडेंसी रोड पर ट्रक ने बाइक सवार नाबालिग छात्रों को चपेट में ले लिया था। एक नाबालिग छात्र की मृत्यु हो गई थी। गुस्साए परिजन व समाज के लोग व कांग्रेस नेताओं ने पांच बत्ती चौराहे पर रास्ता रोककर प्रदर्शन किया था। वे धरने पर बैठ गए थे। काफी प्रयासों के बावजूद पुलिस रासता नहीं खुलवा पाई थी। फलस्वरूप सीएम भजनलाल शर्मा को एयरफोर्स क्षेत्र से एयरपोर्ट ले जाया गया था।
राज्य सरकार ने गत 19 जुलाई को जारी तबादला सूची में आइपीएस अधिकारी अमित जैन को पुलिस उपायुक्त पूर्व के पद पर तैनात किया था। उन्होंने 23 जुलाई को कार्यभार ग्रहण किया था। 44 दिन बाद ही उन्हें एपीओ कर दिया गया।
आइपीएस अमित जैन को पहली पोस्टिंग ही पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में बतौर डीसीपी मुख्यालय व यातायात पद पर मिली थी। उन्हें 31 जनवरी को इस पद पर लगाने के आदेश जारी किए गए थे। 3 फरवरी को उन्होंने पद संभाला था। 22 मई को उन्हें एसपी बालोतरा बना दिया गया। 19 जुलाई को उन्हें डीसीपी पूर्व पद पर तैनाती मिली।