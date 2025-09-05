Jodhpur: 7 महीने में 3 तबादले… डीसीपी अमित जैन एपीओ, सीएम ने कार्यशैली पर जताई थी नाराजगी

राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान 15 अगस्त की सुबह रेजीडेंसी रोड पर ट्रक ने बाइक सवार नाबालिग छात्रों को चपेट में ले लिया था। एक नाबालिग छात्र की मृत्यु हो गई थी। गुस्साए परिजन व समाज के लोग व कांग्रेस नेताओं ने पांच बत्ती चौराहे पर रास्ता रोककर प्रदर्शन किया था। वे धरने पर बैठ गए थे। काफी प्रयासों के बावजूद पुलिस रासता नहीं खुलवा पाई थी। फलस्वरूप सीएम भजनलाल शर्मा को एयरफोर्स क्षेत्र से एयरपोर्ट ले जाया गया था।