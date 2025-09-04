जोधपुर में बोले सीएम भजनलाल-अब मगरमच्छ बढ़ रहे, हम छोड़ने वाले नहीं

वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा गुरुवार रात करीब 8 बजे विशेष विमान से जोधपुर पहुंचे। वे तीन दिन तक जोधपुर में रहेंगे। आरएसएस की राष्ट्रीय समन्वय बैठक में हिस्सा लेंगे। उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बी. एल संतोष भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित अन्य नेताओं ने उनकी अगुवानी की। एयरपोर्ट लाउंज में नड्डा और सीएम शर्मा ने कुछ देर चर्चा भी की।