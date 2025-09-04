Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर में बोले सीएम भजनलाल-अब मगरमच्छ बढ़ रहे, हम छोड़ने वाले नहीं

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार शाम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केन्द्रीय मंत्री जे.पी नड्डा सहित अन्य बड़े नेताओं के स्वागत के लिए जोधपुर पहुंचे।

जोधपुर

kamlesh sharma

Sep 04, 2025

CM Bhajan lal Sharma
CM Bhajan lal Sharma: फोटो पत्रिका

जोधपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार शाम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केन्द्रीय मंत्री जे.पी नड्डा सहित अन्य बड़े नेताओं के स्वागत के लिए जोधपुर पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने भर्ती मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत का नाम लिए बिना हमला बोला।

सीएम ने कहा कि 15 दिसम्बर को हमने शपथ ली, 16 को एसआइटी गठित की। अब भर्ती मामले में बड़े मगरमच्छ बढ़ रहे हैं। उनका (पूर्व सीएम अशोक गहलोत ) विश्वासपात्र पीएसओ पकड़ा गया, ऐसे में किसका हाथ है और वे क्या कर सकते हैं? यह किसी से छिपा नहीं। हम छोड़ने वाले नहीं हैं, किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं, हमारी जांच जारी रहेगी।

सीएम ने कहा कि विधानसभा में जो मुद्दे उठाने चाहिए उसकी बजाए कांग्रेस सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में रह गई। इसलिए देश व प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। हम गरीब को गणेश मानते हुए काम कर रहे हैं।

CM Bhajanlal

उन्होंने कहा कि राजस्थान में बंशीवाले की कृपा है, अच्छी बारिश हो रही है। लेकिन अतिवृष्टि जहां हुई है, वहां हालात देखने के लिए हमने सभी प्रभारी मंत्री, विधायक और प्रभारी सचिवों को भेजा है। दो दिन तक सभी फील्ड में रहकर निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट देंगे।

जीएसटी कम करने से मिली राहत

सीएम ने कहा कि गरीब व्यक्ति की आवश्यकता थी, व्यापारी व आम आदमी की आवश्यकता थी। केन्द्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जीएसटी में राहत देने का फैसला ऐतिहासिक है।

जेपी नड्डा पहुंचे जोधपुर

वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा गुरुवार रात करीब 8 बजे विशेष विमान से जोधपुर पहुंचे। वे तीन दिन तक जोधपुर में रहेंगे। आरएसएस की राष्ट्रीय समन्वय बैठक में हिस्सा लेंगे। उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बी. एल संतोष भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित अन्य नेताओं ने उनकी अगुवानी की। एयरपोर्ट लाउंज में नड्डा और सीएम शर्मा ने कुछ देर चर्चा भी की।

04 Sept 2025 09:39 pm

04 Sept 2025 09:20 pm

