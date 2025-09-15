खुशखबरी: JDA के मास्टर प्लान 2031 में यमुना एक्सप्रेस-वे की तर्ज पर बनेगी 300 फीट चौड़ी आउटर रिंग रोड, विकसित होंगे नए सैटेलाइट टाउन

जेडीए आयुक्त उत्साह चौधरी ने बताया कि रिफाइनरी शुरू होने के बाद बालोतरा को जोधपुर व रोहट-कांकाणी औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ने की मंशा भी इसके पीछे है। लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट के साथ ही प्रमुख औद्योगिक हब को जोड़ने के लिए यह रिंग रोड महत्वपूर्ण होगी। रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल एरिया और कॉमर्शियल गतिविधियों को गति मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि रिंग रोड बनने से जोधपुर प्रदेश के व्यवस्थित शहरों में शुमार हो सकेगा।