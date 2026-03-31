31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

बड़ा बदलाव: 65 साल पुराना कानून खत्म, 1 अप्रेल से लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट, जानें राजस्थान में किसे-कितनी मिलेगी राहत?

Income Tax Act 2025 Key Changes: 1 अप्रैल 2026 से देश की कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 65 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह अब नया आयकर अधिनियम 2025 लागू होगा, जिससे टैक्स सिस्टम को अधिक सरल और डिजिटल बनाया गया है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Akshita Deora

Mar 31, 2026

New TAX Act

फोटो: पत्रिका

Changes From 1 April: देश की कर प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए 65 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह अब बुधवार 1 अप्रेल 2026 से नया आयकर अधिनियम 2025 लागू हो रहा है। यह बदलाव सिर्फ संशोधन नहीं, बल्कि पूरी कर व्यवस्था का ‘ओवरहॉल’ माना जा रहा है, जिसमें भाषा से लेकर प्रक्रिया और टेक्नोलॉजी तक हर स्तर पर बदलाव किया गया है। सरकार का फोकस स्पष्ट है सरल कानून, डिजिटल अनुपालन और स्वैच्छिक टैक्स भुगतान।

नए कानून के तहत सबसे बड़ा बदलाव ‘असेसमेंट ईयर’ और ‘फाइनेंशियल ईयर’ की जटिलता खत्म कर ‘टैक्स ईयर’ की अवधारणा लागू करना है। इससे आम करदाता के लिए टैक्स समझना आसान होगा। वहीं, 800 से अधिक धाराओं वाले पुराने कानून को घटाकर 536 धाराओं में समेटा गया है, जिससे कानूनी पेचीदगियां कम होंगी।

ई-मेल, सोशल मीडिया, क्लाउड चैक कर सकेंगे अफसर

डिजिटल अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ‘वर्चुअल डिजिटल स्पेस’ को पहली बार स्पष्ट परिभाषा दी गई है। इसके तहत आयकर विभाग को जांच के दौरान ईमेल, सोशल मीडिया और क्लाउड प्लेटफॉर्म तक पहुंच का अधिकार मिलेगा। देरी से रिटर्न भरने वालों के लिए भी राहत दी गई है, जहां भारी जुर्माने के बिना टीडीएस रिफंड संभव होगा।

नया टैक्स स्लैब: राजस्थान में किसे-कितनी मिलेगी राहत?

नई व्यवस्था में राजस्थान समेत देश के सभी लोगों को 4 लाख तक शून्य कर, 4 से 8 लाख पर 5 प्रतिशत, 8 से 12 लाख पर 10 प्रतिशत और 12 से 16 लाख तक 15 प्रतिशत टैक्स तय किया गया है। 24 लाख से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत की दर लागू रहेगी। यह ढांचा कम छूट, कम दर के सिद्धांत पर आधारित है।

क्यों पड़ी नए कानून की जरूरत?

1961 का मौजूदा कानून समय के साथ काफी जटिल हो चुका था। इसमें सैकड़ों संशोधन और कानूनी पेचीदगियां थी, जिन्हें समझना एक आम करदाता के लिए लगभग असंभव था। नए अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सरलता, पारदर्शिता और डिजिटल अनुपालन (कम्पलायंस) को बढ़ावा देना है। कानून की भाषा सरल की गई है ताकि करदाता स्वयं अपनी टैक्स देनदारी समझ सकें।

फॉर्म 16 को कहें अलविदा

सैलरी क्लास के लिए सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। अब आपको कंपनी से फॉर्म 16 नहीं मिलेगा। इसकी जगह फॉर्म 130 लेगा। इसी तरह टैक्स डॉक्यूमेंट 26-एएस का नाम बदलकर अब फॉर्म 168 कर दिया गया है।

मुख्य प्रावधानआयकर अधि. 1961आयकर अधि. 2025
प्राथमिक उद्देश्यजटिल ढांचा, कई संशोधनसरलता व पूर्ण डिजिटलीकरण
मानक कटौती50,000 (वेतनभोगी व पेंशनभोगी)75,000 (25 हजार की अतिरिक्त बचत)
शब्दावलीफाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयरकेवल टैक्स ईयर की अवधारणा
रिटर्न सुधारगलती सुधारने 2 वर्ष का समयअब 4 वर्ष का समय मिलेगा
वरिष्ठ नागरिक टीडीएस50 हजार की सीमा तक छूटअब 1 लाख बढ़ा दी गई
विवाद निवारणलंबी अदालती व शारीरिक प्रक्रियाएंफेसलेस व ऑनलाइन समाधान
टैक्स स्लैब स्टैक्चरकई छूट व कटौती लेकिन जटिलनई कर व्यवस्था पर विशेष ध्यान

नए एक्ट में धाराओं की संख्या कम करके और भाषा को सरल बनाकर, सरकार 'स्वैच्छिक अनुपालन' पर दांव लगा रही है। एक प्रोफेशनल के रूप में इसका मतलब है कि हमें अपनी पुरानी टैक्स आदतों को छोड़कर डिजिटल-फर्स्ट मानसिकता को अपनाना होगा।
संजीव भूतड़ा, चार्टर्ड एकाउंटेंट व इनकम टैक्स एक्ट विशेषज्ञ

ये भी पढ़ें

1 April : राजस्थान में एक अप्रैल से महंगी होगी शराब, आबकारी ड्यूटी 80 फीसदी की गई, जानें कुछ और भी बदलेगा
जयपुर
Rajasthan 1 Apri Liquor will be expensive excise duty increased to 80 percent

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Mar 2026 08:28 am

Published on:

31 Mar 2026 08:22 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / बड़ा बदलाव: 65 साल पुराना कानून खत्म, 1 अप्रेल से लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट, जानें राजस्थान में किसे-कितनी मिलेगी राहत?

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan weather update : राजस्थान में यहां बारिश के साथ ओलावृष्टि, खेतों में बिछी सफेद चादर

rain alert
जोधपुर

निगहबान… अपणायत को किसी की ना लगे नजर

Stone pelting, Stone pelting in Jodhpur, Jodhpur stone pelting news, Rajasthan news, Nighaban, Sandeep Purohit, Sandeep Purohit article, निगहबान
जोधपुर

Rajasthan Roadways: राजस्थान में जल्द दौड़ेंगी रोडवेज की इलेक्ट्रिक बसें, इस शहर को मिलेगी 20 नई बसों की सौगात

Electric Buses
जोधपुर

Rajasthan Weather: 10 साल में तीसरी बार टूटा रिकॉर्ड, जानें क्यों राजस्थान में मार्च 2026 रहा ठंडा?

Rajasthan weather update, Rajasthan weather alert, March 29 weather Rajasthan, Rajasthan yellow alert, Rajasthan rain forecast, Rajasthan storm warning, thunderstorm Rajasthan, Rajasthan IMD alert, Rajasthan wind speed alert, Rajasthan weather news today, Jaipur weather update, Jodhpur weather alert, Bikaner weather forecast, Rajasthan rain news, Rajasthan weather March 2026, Rajasthan climate update, North India weather alert, India weather forecast, dust storm Rajasthan, heavy wind alert Rajasthan
जोधपुर

Rajasthan Industrial Crisis: रिफाइनरियों से ईंधन की आपूर्ति हुई ठप, राज्य की 400 औद्योगिक इकाइयों पर मंडरा रहा संकट

Rajasthan Industrial Crisis
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.