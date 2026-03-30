Rajasthan Industrial Crisis: रिफाइनरियों से ईंधन की आपूर्ति हुई ठप, राज्य की 400 औद्योगिक इकाइयों पर मंडरा रहा संकट

जोधपुर। ईरान-इजराइल युद्ध की तपिश अब राजस्थान के उद्योगों को झुलसाने लगी है। कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की बाधित आपूर्ति और रिफाइनरियों से पेटकोक (पेट्रोलियम कोक) का मिलना बंद होने के कारण प्रदेश का लाइम उद्योग बंद होने की कगार पर है। जोधपुर सहित राज्य की करीब 400 इकाइयों में उत्पादन 50 प्रतिशत तक गिर गया है। जिससे न केवल करोड़ों का कारोबार प्रभावित हो रहा है, बल्कि स्टील, फार्मा, शुगर और पेपर जैसे बड़े उद्योगों का पहिया भी थमने लगा है।