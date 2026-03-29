ATM काटकर चोरी के आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत, 30 दिन तक रोज 5 पौधे लगाने का आदेश

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि दोनों आरोपियों ने गैस कटर से एसबीआई के एटीएम को काटकर चोरी की और चोरी किए गए वाहन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर अपराध किया। वारिस के खिलाफ तीन और उस्मान के खिलाफ दो आपराधिक मामले दर्ज होने का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया गया। कोर्ट ने रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए कहा कि केवल आपराधिक इतिहास के आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता।