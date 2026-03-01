Rajasthan weather update : राजस्थान में यहां बारिश के साथ ओलावृष्टि, खेतों में बिछी सफेद चादर

मौसम विभाग के अनुसार, विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान व आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इससे तेज मेघगर्जन, आंधी (40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार) व कहीं-कहीं हल्की-मध्यम बारिश होने की गतिविधियां हुई है। 31 मार्च को भी शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग के कुछ भागों में कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। 1-2 अप्रेल को छुटपुट स्थानों पर मेघगर्जन व बूंदाबांदी तथा ज्यादातर स्थानों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 3-5 अप्रेल को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पुनः राज्य के कई भागों में आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।