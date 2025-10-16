Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर बस अग्निकांड : जोधपुर में 66 बसें जब्त, 5 सदस्यीय समिति गठित, CIRT को भी सौंपी गई जांच

Jaisalmer Bus Fire Update : राज्य सरकार के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, मुख्यालय ने अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) एवं संयुक्त शासन सचिव की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की गई है।

2 min read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 16, 2025

Jaisalmer Bus Fire Update
Play video

जैसलमेर बस हादसा। फोटो पत्रिका

जोधपुर। आरटीओ की ओर से जेनम कोच यार्ड पर संयुक्त कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान, विभागीय टीम ने वहां बन रही 66 बसों के चेसिस नंबर लिए, वैधता देखी, इप्रेशन लेकर सभी बसों को कब्जे में लेकर सीज किया। वहीं अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (प्रशासन) एवं संयुक्त शासन सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के ओमप्रकाश बुनकर ने बताया कि जैसलमेर बस दुखांतिका के बाद विभाग की ओर से तत्परता एवं संवेदनशीलता के साथ विस्तृत जांच कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

उन्होंने बताया कि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर की टीम की ओर से जैनम कोच क्राफ्टर, जोधपुर परिसर में निर्मित बसों की जांच की जा रही है। अब तक 66 बसों को जब्त किया जा चुका है। यह परीक्षण किया जा रहा है कि कहीं बस बॉडी निर्माण के दौरान निर्धारित बॉडी कोड मानकों का उल्लंघन तो नहीं किया गया।

उच्चस्तरीय 5 सदस्यीय समिति गठित

राज्य सरकार के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, मुख्यालय ने अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) एवं संयुक्त शासन सचिव की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की गई है। इसमें विभाग के दो अधिकारी एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के दो अभियंता शामिल हैं। गठित कमेटी में ओमप्रकाश बुनकर (अपर परिवहन आयुक्त, प्रशा. एवं संयुक्त शासन सचिव), धर्मेन्द्र कुमार (प्रादेशिक परिवहन अधिकारी-द्वितीय), रवि सोनी (कार्यकारी निदेशक, यांत्रिकी, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम), हनुमान सिंह (संयुक्त महाप्रबन्धक, सेन्ट्रल वर्कशॉप, जोधपुर), नवनीत बाटड़ (मोटर वाहन निरीक्षक, मुख्यालय) शामिल है।

तकनीकी पहलुओं की करेगी जांच

उन्होंने बताया कि यह समिति जैसलमेर बस दुर्घटना से संबंधित परिवहन विभागीय एवं तकनीकी पहलुओं की गहन जांच करेगी। समिति बुधवार रात को जोधपुर पहुंच चुकी है और जैसलमेर का दौरा करेगी।

स्वतंत्र संस्था CIRT पुणे को भी सौंपी गई जांच

राज्य सरकार ने एक स्वतंत्र संस्था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट (CIRT), पुणे को भी इस घटना की तकनीकी जांच के लिए आमंत्रित किया है।

विशेषज्ञ एजेंसी से मांगा तकनीकी मूल्यांकन

CIRT की टीम संभवतः आगामी शनिवार एवं रविवार को जैसलमेर का दौरा करेगी तथा अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

परिवहन संघों से सहयोग का अनुरोध

परिवहन विभाग ने सभी बस परिवहन संघों से आह्वान किया गया है कि वे इस अभियान में पूर्ण सहयोग करें तथा बसों में बस बॉडी में सुरक्षा मानकों के अनुरूप आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के बाद ही उनका संचालन करें।

Published on:

16 Oct 2025 02:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जैसलमेर बस अग्निकांड : जोधपुर में 66 बसें जब्त, 5 सदस्यीय समिति गठित, CIRT को भी सौंपी गई जांच

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

जिंदगी के 2 सफर का दर्दनाक अंत : बस में जोधपुर का परिवार जिंदा जला, जैसे विमान हादसे में खत्म हुई थी डॉक्टर फैमिली

Jaisalmer Bus Fire Update news
जोधपुर

Jaisalmer Bus Fire Update : मृतकों की संख्या 22 पहुंची, परिजनों को शव सौंपने की प्रक्रिया शुरू, मुआवजा के लिए धरने पर बैठे लोग

Jaisalmer Bus Fire Update 22 death process of handing over bodies to their families has start People are protesting for adequate compensation
जोधपुर

दिवाली पर नए घर में होना था शिफ्ट अब पहुंचेगी एक साथ 5 लोगों की लाश, रुला देगी जैसलमेर बस अग्निकांड की ये दर्दनाक कहानी

जोधपुर

जैसलमेर बस अग्निकांड: उजड़ गया पूरा परिवार, पति-पत्नी, तीन बच्चे जिंदा जले, दिवाली की छुट्टी पर आ रहे थे घर

जोधपुर

जैसलमेर बस ​अग्निकांड: मृतकों की संख्या 21 पहुंची, 19 शवों की DNA से होगी शिनाख्त

Jaisalmer-bus-fire-1
जोधपुर
