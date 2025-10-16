जैसलमेर बस अग्निकांड : जोधपुर में 66 बसें जब्त, 5 सदस्यीय समिति गठित, CIRT को भी सौंपी गई जांच

राज्य सरकार के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, मुख्यालय ने अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) एवं संयुक्त शासन सचिव की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की गई है। इसमें विभाग के दो अधिकारी एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के दो अभियंता शामिल हैं। गठित कमेटी में ओमप्रकाश बुनकर (अपर परिवहन आयुक्त, प्रशा. एवं संयुक्त शासन सचिव), धर्मेन्द्र कुमार (प्रादेशिक परिवहन अधिकारी-द्वितीय), रवि सोनी (कार्यकारी निदेशक, यांत्रिकी, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम), हनुमान सिंह (संयुक्त महाप्रबन्धक, सेन्ट्रल वर्कशॉप, जोधपुर), नवनीत बाटड़ (मोटर वाहन निरीक्षक, मुख्यालय) शामिल है।