तेज रफ्तार डम्पर ने पैदल वृद्धा को कुचला, मौत, युवक घायल

थानाधिकारी किशनलाल बिश्नोई ने बताया कि मूलत: नागौर जिले में मूण्डवा हाल मगजी की घाटी रॉयल्टी नाका के पास निवासी कुरी (73) पत्नी ऊकाराम भार्गव अपराह्न पौने चार बजे पैदल ही बालसमन्द रोड से निकल रही थी। रॉयल्टी नाका के पास पहुंची तो पीछे से तेज रफ्तार व लापरवाही से डम्पर आया और महिला व बाइक सवार को चपेट में लेते हुए सड़क पर खड़े पत्थर से भरे एक अन्य ट्रक से जा टकराया। डम्पर ने वृद्धा को कुचल दिया। इससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। बाइक सवार अजय (26) पुत्र रामप्रकाश भी घायल हो गया।