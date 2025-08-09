तेज रफ्तार डम्पर ने पैदल वृद्धा को कुचला, मौत, युवक घायल

जोधपुर.
मण्डोरथानान्तर्गतबालसमन्द रॉयल्टी नाका के पास शुक्रवार को तेज रफ्तार व लापरवाही से आए डम्पर की चपेट से पैदल जा रही एक वृद्धा की मृत्यु हो गई। सड़क पर एक तरफ पत्थर से भरा ट्रक व दूसरी तरफ ट्रैक्टर ट्रॉलीखड़ी थी। डम्पर चालक ने बीच में से निकलने के प्रयास में महिला को कुचलकर ट्रक से भिड़ गया। बाइक सवार युवक भी घायल हो गया।
थानाधिकारी किशनलाल बिश्नोई ने बताया कि मूलत: नागौर जिले में मूण्डवा हाल मगजी की घाटी रॉयल्टी नाका के पास निवासी कुरी (73) पत्नी ऊकाराम भार्गव अपराह्न पौने चार बजे पैदल ही बालसमन्द रोड से निकल रही थी। रॉयल्टी नाका के पास पहुंची तो पीछे से तेज रफ्तार व लापरवाही से डम्पर आया और महिला व बाइक सवार को चपेट में लेते हुए सड़क पर खड़े पत्थर से भरे एक अन्य ट्रक से जा टकराया। डम्पर ने वृद्धा को कुचल दिया। इससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। बाइक सवार अजय (26) पुत्र रामप्रकाश भी घायल हो गया।
आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। परिजन भी मौके पर पहुंचे। जांच के बाद शव मोर्चरी भेजा गया, जहां पुत्र मुकेश की तरफ से डम्पर चालक के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई। कार्रवाई के बाद शव परिजन को सौंपा गया। हादसे के बाद चालक डम्परछोड़कर भाग गया।
हादसे के दौरान रॉयल्टी नाका के पास सड़क के बीच पत्थर से भरा एक ट्रक खड़ा था। वहीं, उसके ठीक दूसरी तरफ ट्रैक्टर ट्रॉलीखड़ी थी। इसकी वजह से सड़क का कुछ हिस्सा ही आवाजाही के लिए बचा। इतने में तेज रफ्तार में डम्पर आ गया। चालक ने इनके बीच में से डम्पर निकालने का प्रयास किया, लेकिन पर्याप्त जगह न होने से ट्रक वृद्धा व बाइक सवार को चपेट में लेकर ट्रक से भिड़ गया।