जोधपुर

Rajasthan : एसीबी की बड़ी कार्रवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए रिश्वत लेते रंगे हाथों धरा गया ग्राम विकास अधिकारी

Rajasthan : फलोदी जिले की बापिणी तहसील के पूनासर में एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) की बड़ी कार्रवाई। एसीबी ने मंगलवार को पूनासर ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया।

जोधपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 19, 2025

ACB Big Action Gram Vikas Adhikari caught red handed taking bribe for Pradhan Mantri Awas Yojana
फलोदी जिले की बापिणी तहसील के पूनासर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। फोटो पत्रिका

Rajasthan : फलोदी जिले की बापिणी तहसील के पूनासर में एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) की बड़ी कार्रवाई। एसीबी ने मंगलवार को पूनासर ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी व तीसरी किस्त जारी करने की एवज में ग्राम विकास अधिकारी रामेश्वरलाल ने पीड़ित से दस हजार रुपए मांगे थे।

रंगे हाथों पकड़ा गया

पीड़ित से यह तय हुआ कि सत्यापन से पहले दो हजार व चार हजार रुपए चाहिए। जिसे पीड़ित ने दे दिए। रिश्वत की जानकारी होने पर एसीबी अलर्ट हो गई। फिर एसीबी के अफसरों ने जाल बिछाया। एसीबी ने मंगलवार को पूनासर ग्राम विकास अधिकारी रामेश्वरलाल को चार हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा लिया। एसीबी के अफसरों ने ग्राम विकास अधिकारी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। साथ उससे पूछताछ जारी है।

Panchayat Elections Update : पंचायत चुनाव टालने पर हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को दिया बड़ा झटका
जयपुर
Rajasthan High Court gave a big blow to State government for Panchayat Elections Postponing

दस हजार रिश्वत राशि की मांग

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी की जोधपुर शहर ईकाई को एक शिकायत इस आशय की मिली कि ग्राम पंचायत पुनासर खुर्द के ग्राम विकास अधिकारी रामेश्वरलाल परिवादी के माताजी के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी व तीसरी किश्त जारी करने की एवज में 10,000 रुपए रिश्वत राशि की मांग कर परेशान कर रहे हैं।

4,000 रुपए व 2000 रुपए पहले ही ले लिए थे

स्मिता श्रीवास्तव ने आगे बताया कि जिस पर भुवन भूषण यादव उप महानिरीक्षक पुलिस के सुपरविजन में चक्रवर्ती सिंह राठौड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर शहर के नेतृत्व में किशनसिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता के ट्रेप कार्यवाही करते हुए रामेश्वरलाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पुनासर खुर्द तहसील बापिनी जिला फलोदी को 4,000 रुपए रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इससे पूर्व मांग सत्यापन में 4,000 रुपए एवं 2000 रुपए मांग सत्यापन से पूर्व आरोपी द्वारा परिवादी से प्राप्त कर लिए गए थे।

पूछताछ एवं कार्यवाही जारी

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रेन्ज जोधपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस भुवन भूषण यादव के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामलें में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा।

राजस्थान का ये जिला बनेगा सोने का गढ़, तीसरे ब्लॉक की पुष्टि; हो जाएंगे मालामाल
बांसवाड़ा
Rajasthan Great News Banswara Land Yield Gold third Block Confirmed in Ghatol

Published on:

19 Aug 2025 01:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan : एसीबी की बड़ी कार्रवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए रिश्वत लेते रंगे हाथों धरा गया ग्राम विकास अधिकारी

