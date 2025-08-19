Rajasthan : एसीबी की बड़ी कार्रवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए रिश्वत लेते रंगे हाथों धरा गया ग्राम विकास अधिकारी

स्मिता श्रीवास्तव ने आगे बताया कि जिस पर भुवन भूषण यादव उप महानिरीक्षक पुलिस के सुपरविजन में चक्रवर्ती सिंह राठौड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर शहर के नेतृत्व में किशनसिंह चारण उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता के ट्रेप कार्यवाही करते हुए रामेश्वरलाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पुनासर खुर्द तहसील बापिनी जिला फलोदी को 4,000 रुपए रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इससे पूर्व मांग सत्यापन में 4,000 रुपए एवं 2000 रुपए मांग सत्यापन से पूर्व आरोपी द्वारा परिवादी से प्राप्त कर लिए गए थे।