ACB : दस माह में 70 भ्रष्टाचारी एसीबी के चंगुल में फंसे

- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर

- रिश्वत की 65, आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने की एक और पद के दुरुपयोग की 4 एफआइआर दर्ज

- 55 मामलों में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर

जोधपुर Updated: October 09, 2022 02:57:55 pm

जोधपुर।

जोधपुर संभाग (Jodhpur division) में हर महीने सात अधिकारी व कर्मचारी भ्रष्टाचार के मामलों में फंस(7 employee are traping in a month by ACB) रहे हैं। जोधपुर रेंज में जनवरी से अब तक 70 कार्मिक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच के दायरे में आए (70 Employee trap in 10 month by ACB) हैं। ब्यूरो ने 55 मामलों में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

सबसे अधिक कार्रवाई स्पेशल यूनिट की

एसीबी ने एक जनवरी से 5 अक्टूबर तक रिश्वत लेने और रिश्वत मांगने वाले कार्मिकों पर 65 एफआइआर दर्ज की है। एसीबी की स्पेशल यूनिट जोधपुर ने जोधपुर रेंज में सर्वाधिक 16 कार्रवाइयां की हैं। एसीबी की जालोर चौकी ने 13 जनों को ट्रैप किया है। पाली-द्वितीय ने सबसे कम दो जनों को ट्रैप किया है।

आय से अधिक सम्पत्ति का सिर्फ एक मामला

एसीबी के लिए आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने वाले भ्रष्ट अफसर व कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करना सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है। एसीबी जोधपुर ने दस महीने में सिर्फ एक कार्मिक के खिलाफ ही आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया है।

नौ मामलों में आरोप साबित नहीं कर पाई एसीबी

एसीबी ने रिश्वत लेने और मांगने के नौ मामलों में अंतिम प्रतिवेदन (एफआर) लगाकर पत्रावली कोर्ट में पेश की है। यानि इन नौ मामलों में एसीबी आरोपी कार्मिकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित तक नहीं कर पाई है।

रेंज में एसीबी की नौ चौकी

एसीबी की जोधपुर रेंज में छह चौकी यानि यूनिट हैं। इनमें जोधपुर शहर, ग्रामीण व स्पेशल यूनिट, पाली-प्रथम व पाली द्वितीय, सिरोही, जालोर, बाड़मेर व जैसलमेर शामिल हैं।

-----------------------------------------------------------------

आंकड़ों की नजर में एसीबी की कार्रवाई (वर्ष 2022)

मद------जोधपुर शहर----ग्रामीण----एसयू----पाली-1-----पाली-11------सिरोही------जालोर----बाड़मेर---जैसलमेर

ट्रैप-----------------3---------3----------16------5-----------2--------------6------------13----------11--------6

आय से अधिक----0--------1------------0------0-----------0---------------0-------------0-----------0--------0

पद का दुरुपयोग--1--------1------------0------0------------0--------------1-------------0------------0--------1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

भ्रष्टाचार के मामलों का निस्तारण (वर्ष 2022)

मद------जोधपुर शहर----ग्रामीण----एसयू----पाली-1-----पाली-11------सिरोही------जालोर----बाड़मेर---जैसलमेर

चार्जशीट------2---------------8----------6--------6-----------3-------------1------------10-------15----------4

एफआर-------0---------------1----------0--------3-----------0--------------2------------0---------1-----------2

(नोट : यह आंकड़े भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के उप महानिरीक्षक कार्यालय से प्राप्त हैं।)

