Jodhpur: जोधपुर में 8 दिन के प्रवास के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली रवाना

बैठक के बाद 8 सितम्बर को भागवत लोहावट के ढेलाणा गांव गए थे। जहां से भागवत ढेलाणा गांव की तनसुखजी की ढाणी गए और आरएसएस राजस्थान के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम की माता से मिले। इसके बाद उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में संघ में कार्य करने वाले लोगों से मिल संगठन कार्य की गतिविधियां भी जानी और सोमवार शाम जोधपुर लालसागर स्थित बैठक स्थल लौट आए। भागवत मंगलवार एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस दौरान संघ के स्थानीय पदाधिकारी, प्रचारक आदि मौजूद थे।