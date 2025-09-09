Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Jodhpur: जोधपुर में 8 दिन के प्रवास के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली रवाना

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत मंगलवार को जोधपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस दौरान संघ के स्थानीय पदाधिकारी, प्रचारक आदि मौजूद थे।

Sep 09, 2025

डॉ. मोहन भागवत। फोटो- पत्रिका

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत आठ दिवसीय जोधपुर प्रवास के बाद मंगलवार को विमान से दिल्ली के लिए रवाना हुए। सरसंघचालक जोधपुर में 5-7 सितम्बर तक हुई अखिल भारतीय समन्वय बैठक में हिस्सा लेने के लिए जोधपुर आए थे। बैठक में संघ से प्रेरित सभी 32 संगठनों के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने भाग लिया था।

बैठक के बाद 8 सितम्बर को भागवत लोहावट के ढेलाणा गांव गए थे। जहां से भागवत ढेलाणा गांव की तनसुखजी की ढाणी गए और आरएसएस राजस्थान के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम की माता से मिले। इसके बाद उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में संघ में कार्य करने वाले लोगों से मिल संगठन कार्य की गतिविधियां भी जानी और सोमवार शाम जोधपुर लालसागर स्थित बैठक स्थल लौट आए। भागवत मंगलवार एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस दौरान संघ के स्थानीय पदाधिकारी, प्रचारक आदि मौजूद थे।

होसबाले की तबीयत ठीक, दिल्ली लौटे

संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले तबीयत ठीक होने के बाद मंगलवार को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। होसबाले की सोमवार को तबीयत खराब होने पर एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां एक दिन भर्ती रहने के बाद मंगलवार शाम 5 बजे उन्हें छुट्टी दे दी गई। इसके बाद शाम 7 बजे वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मंगलवार को ब्लड प्रेशर हाई होने पर होसबाले को जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया था।

09 Sept 2025

