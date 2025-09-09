राजस्थान में सरकार चलाएगी ‘शहर चलो अभियान’, 150 यूनिट फ्री बिजली और इन योजनाओं का उठा सकेंगे लाभ

रवि जैन ने बताया की इस अभियान के तहत सभी नगरीय निकायों में सफाई व्यवस्था सुधार, नई स्ट्रीट लाइट, आवारा पशुओं की रोकथाम, जन्म- मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करना, सार्वजनिक स्थलों का रखरखाव, सड़कों की मरम्मत जैसे कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे। इसके अलावा पीएम स्वनिधि ऋण वितरण , सीएम स्वनिधि ऋण वितरण , पीएम सूर्यघर योजना के आवेदन प्राप्त करने , स्कूल व आंगनबाड़ियों की मरम्मत, अनुमोदित योजनाओं के पट्टे जारी करना, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, अटल पेंशन योजना , विधवा/ विकलांग पेंशन आदि के आवेदन प्राप्त कर आमजन को लाभान्वित किया जाएगा।