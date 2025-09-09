Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में सरकार चलाएगी ‘शहर चलो अभियान’, 150 यूनिट फ्री बिजली और इन योजनाओं का उठा सकेंगे लाभ

राजस्थान में शहर चलो अभियान की तैयारियों को लेकर स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिव ने समीक्षा बैठक ली।

जयपुर

Lokendra Sainger

Sep 09, 2025

free electricity in Rajasthan
Photo- Patrika Network

Shahar Chalo Campaign: राजस्थान में 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक संचालित होने वाला शहर चलो अभियान की तैयारियों को लेकर मंगलवार को स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्टि और शासन सचिव रवि जैन ने समीक्षा बैठक ली। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने सभी नगरीय विकास न्यास के सचिव को निर्देशित करते हुए कहा की शहर चलो अभियान के सफल संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि कैम्प से पूर्व रोड, सीवरेज प्रणाली, लो लेइंग एरिया आदि का सघन निरीक्षण कर जलभराव वाली जगहों पर मड पम्प के सहारे जलनिकासी की जाए। साथ ही कैम्प के अंतर्गत किए जाने वाले मरम्मत एवं निर्माण कार्यों की तैयारी तत्काल शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि समयबद्ध तरीके से कार्ययोजना बनाकर काम किया जाए ताकि शहरी निकायों और गांवों में बुनियादी सुविधाओं का सदृढ़ीकरण हो और सेवाओं के क्रियान्वयन को नई गति मिल सके ।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में 150 यूनिट ‘फ्री’ बिजली के लिए यहां कर सकेंगे आवेदन, CM भजनलाल ने अधिकारियों को दिए निर्देश
जयपुर
CM Bhajanlal Sharma

'लोगों को लाभान्वित करना हमारा लक्ष्य'

स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने कहा की राज्य सरकार की मंशानुसार शहर चलो अभियान के माध्यम से अधिकाधिक लोग को लाभान्वित करना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। साथ ही अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर वहां की समस्याओं के बारे में जानकारी ली जाए। उन्होंने कैम्प स्थल पर सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के सख़्त निर्देश दिए।

इन योजनाओं के लिए कर सकेंगे आवेदन

रवि जैन ने बताया की इस अभियान के तहत सभी नगरीय निकायों में सफाई व्यवस्था सुधार, नई स्ट्रीट लाइट, आवारा पशुओं की रोकथाम, जन्म- मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करना, सार्वजनिक स्थलों का रखरखाव, सड़कों की मरम्मत जैसे कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे। इसके अलावा पीएम स्वनिधि ऋण वितरण , सीएम स्वनिधि ऋण वितरण , पीएम सूर्यघर योजना के आवेदन प्राप्त करने , स्कूल व आंगनबाड़ियों की मरम्मत, अनुमोदित योजनाओं के पट्टे जारी करना, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, अटल पेंशन योजना , विधवा/ विकलांग पेंशन आदि के आवेदन प्राप्त कर आमजन को लाभान्वित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Monsoon Update: राजस्थान से कब होगी ‘मानसून’ की विदाई? आगामी 7 दिन भारी बारिश से मिलेगी राहत
जयपुर
rajasthan monsoon update

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Sept 2025 08:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में सरकार चलाएगी ‘शहर चलो अभियान’, 150 यूनिट फ्री बिजली और इन योजनाओं का उठा सकेंगे लाभ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.