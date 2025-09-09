राजस्थान में सरकार चलाएगी ‘शहर चलो अभियान’, 150 यूनिट फ्री बिजली और इन योजनाओं का उठा सकेंगे लाभ

Shahar Chalo Campaign: राजस्थान में 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक संचालित होने वाला शहर चलो अभियान की तैयारियों को लेकर मंगलवार को स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्टि और शासन सचिव रवि जैन ने समीक्षा बैठक ली। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने सभी नगरीय विकास न्यास के सचिव को निर्देशित करते हुए कहा की शहर चलो अभियान के सफल संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि कैम्प से पूर्व रोड, सीवरेज प्रणाली, लो लेइंग एरिया आदि का सघन निरीक्षण कर जलभराव वाली जगहों पर मड पम्प के सहारे जलनिकासी की जाए। साथ ही कैम्प के अंतर्गत किए जाने वाले मरम्मत एवं निर्माण कार्यों की तैयारी तत्काल शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि समयबद्ध तरीके से कार्ययोजना बनाकर काम किया जाए ताकि शहरी निकायों और गांवों में बुनियादी सुविधाओं का सदृढ़ीकरण हो और सेवाओं के क्रियान्वयन को नई गति मिल सके ।
स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने कहा की राज्य सरकार की मंशानुसार शहर चलो अभियान के माध्यम से अधिकाधिक लोग को लाभान्वित करना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। साथ ही अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर वहां की समस्याओं के बारे में जानकारी ली जाए। उन्होंने कैम्प स्थल पर सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के सख़्त निर्देश दिए।
रवि जैन ने बताया की इस अभियान के तहत सभी नगरीय निकायों में सफाई व्यवस्था सुधार, नई स्ट्रीट लाइट, आवारा पशुओं की रोकथाम, जन्म- मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करना, सार्वजनिक स्थलों का रखरखाव, सड़कों की मरम्मत जैसे कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे। इसके अलावा पीएम स्वनिधि ऋण वितरण , सीएम स्वनिधि ऋण वितरण , पीएम सूर्यघर योजना के आवेदन प्राप्त करने , स्कूल व आंगनबाड़ियों की मरम्मत, अनुमोदित योजनाओं के पट्टे जारी करना, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, अटल पेंशन योजना , विधवा/ विकलांग पेंशन आदि के आवेदन प्राप्त कर आमजन को लाभान्वित किया जाएगा।