Sucide attempt : घरेलू झगड़े के बाद पुत्री के साथ आत्महत्या करने पहुंची महिला

- पुलिस व गोताखोरों ने मां-बेटी को पकड़कर परिजन को सौंपा

जोधपुर Updated: September 01, 2022 11:04:47 pm

जोधपुर।

देवरानी व जेठानी के झगड़े से परेशान होकर एक महिला मासूम पुत्री को साथ लेकर आत्महत्या करने बुधवार को कायलाना झील (A lady with her daughter reached lake for sucide) पहुंची, लेकिन पुलिस व गोताखोरों ने मां-बेटी को रोक लिया और फिर समझाइश के बाद परिजन को सुपुर्द किया। (Police and swimmer saved lady and her daughter from sucide)

गोताखोरों ने बताया कि कमला नेहरू नगर (Kamla Nehru Nagar) निवासी एक महिला अपनी चार साल की पुत्री को लेकर दोपहर में घर से निकल गईं। उसने घरवालों को आत्महत्या करने के जाना बताया था। घरवालों ने उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। तब उन्होंने पुलिस कन्ट्रोल में सूचना दी। आत्महत्या के लिए मां-बेटी के घर से निकलने की सूचना मिलने पर कायलाना झील के किनारे पुलिस को सतर्क किया गया। इस बीच, एक महिला अपनी मासूम पुत्री को लेकर झील पहुंची। वह पानी की तरफ जाने लगी। कायलाना चौकी के ओमप्रकाश व कैलाश के साथ गोताखोर भरत चौधरी व रामू नारायण शंकर झील की तरफ दौड़े और महिला को समय रहते रोक लिया।

दोनों को बाहर लाया गया। इतने में पति और सास ससुर के अलावा अन्य परिजन भी वहां आ गए। समझाइश के बाद मां व बेटी को परिजन के साथ घर भेजा गया।

महिला ने पुलिस को बताया कि घर में देवरानी व जेठानी में आए दिन झगड़े होते हैं। वह पति के साथ अलग होना चाहती है, लेकिन घरवाले उन्हें अलग होने नहीं देना चाहते हैं। इससे परेशान होकर वह आत्महत्या करने निकल गई थी।

