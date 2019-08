मेहरानगढ़ दुखांतिका के बाद जोधपुर ने सादगी से मनाई थी ईद

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ( Rajasthan High Court ) ने मेहरानगढ़ दुखांतिका ( Mehrangarh Tragedy ) से जुड़ी जस्टिस जसराज चौपड़ा जांच आयोग की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे मेे पेश करने के आदेश दिए, राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि राज्य कैबिनेट ने रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर नहीं रखने का निर्णय किया है। रिपोर्ट के कुछ अंश सार्वजनिक होने पर कानून व्यवस्था प्रभावित होने का अंदेशा जताया। इससे यह मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है ( matter back to the headlines )। मेहरानगढ़ में नवरात्रा पर 30 सितंबर 2008 को हुए हादसे में 216 श्रद्धालुओं की मृत्यु होने पर पूरा शहर स्तब्ध रह गया था। उस समय धर्म, जाति, संप्रदाय या वर्ग भूल कर सभी इस गम में बराबर के शरीक थे। तब शहर ने सादगी से ईदुल फित्र ( eid in jodhpur ) मनाई थी।