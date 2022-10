AIIMS : एम्स की महिला सिक्योरिटी गार्ड व साथी ने की थी लूटपाट

- नकली पिस्तौल दिखा महिला से सोने की कंठी व मोबाइल लूट, एम्स के दोनों सिक्योरिटी कर्मचारी पकड़े

जोधपुर Published: October 11, 2022 12:54:11 am

जोधपुर।

बासनी थाना पुलिस (Police station Basni) ने एम्स (AIIMS) में सिक्योरिटी (Security) पर तैनात एक महिला व युवक को लूट के नौ माह पुराने मामले में सोमवार को हिरासत (AIIM's lady security and other caught by police) में लिया और नागौर की मेड़ता रोड थाना पुलिस को सौंप दिया।

थानाधिकारी पाना चौधरी ने बताया कि गत जनवरी में मेड़ता रोड थाना क्षेत्र में नकली पिस्तौल दिखाकर एक महिला से सोने की कंठी व मोबाइल लूट लिया गया था। एम्स में बतौर सिक्योरिटी कर्मचारी शक्तिसिंह व सरोज चौधरी ने मेड़ता रोड जाकर वारदात की थी। मामला दर्ज होने के बाद सीसीटीवी फुटेज से तलाश की गई, लेकिन आरोपियों का सुराग नहीं मिल पा रहा था। इस बीच, तकनीकी जांच में शक्तिसिंह की भूमिका सामने आई। मेड़ता रोड थाना पुलिस ने बासनी थाने में सूचना दी। महिला का फुटेज भी भेजा गया। जिसे देखते ही सरोज की भूमिका का भी पता लग गया।

इस पर पुलिस ने जोधपुर निवासी शैतानसिंह व नागौर निवासी सरोज चौधरी को पकड़ लिया। बाद में मेड़ता रोड थाना पुलिस को सौंप दिया गया।

