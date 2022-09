Attempt to murder : संदेश भेजने पर विवाद, एक युवती के गर्दन पर वार

- एक अन्य युवती भी घायल, दो हिरासत में

जोधपुर Published: September 03, 2022 12:03:09 am

जोधपुर।

व्हॉट्सऐप पर संदेश भेजने को लेकर उपजे विवाद में शनिवार देर रात कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर-2 में झगड़े (Dispute for whatsapp message, two girls injured) के चलते दो युवतियां घायल (Attempt to murder on gilrs, two injured) हो गईं। एक युवती के गर्दन में धारदार हथियार से घाव हुआ है। कुड़ी भगतासनी थाना पुलिस ने दो जनों को हिरासत में लिया है।

थानाधिकारी सुमेरदान ने बताया कि केबीएचबी सेक्टर-2 िस्थत मकान के भूतल पर दो युवतियां व प्रथम मंजिल पर दो युवक परिवार सहित रहते हैं। एक युवती के व्हॉट्सऐप पर कोई संदेश आया। जो प्रथम मंजिल पर रहने वाले किसी युवक की ओर से भेजने का अंदेशा था। इस पर आक्रोशित दोनों युवतियां ऊपर कमरे में गईं और संदेश भेजने पर उलाहना देने लगी।

इसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। युवतियों के साथ मारपीट कर दी गई। एक युवती के गर्दन के पीछ की तरफ किसी धारदार हथियार या लाठी से वार किया गया। जिससे उसकी गर्दन से खून बहने लग गया। वहीं, दूसरी युवती के भी मुंह पर चोट आई।

युवतियों के चिल्लाने पर आस-पास के लोग जमा हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवतियों को एम्स ले गईं, जहां एक युवती को भर्ती किया गया। पुलिस ने मौके से दो युवकों को हिरासत में लिया है। युवकों का आरोप है कि मारपीट से एक युवक की पत्नी के भी चोट आई है।

Attempt to murder : संदेश भेजने पर विवाद, एक युवती के गर्दन पर वार

पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें