Big Accident : शादी के चौथे ही दिन दूल्हे और भाई की मौत

जोधपुरPublished: Jan 29, 2023 01:42:30 pm Submitted by: Vikas Choudhary

- शादी के बाद जात लगाने जाने के दौरान टायर फटने से कार पलटी

- दुल्हन व भाई सहित पांच घायल

Big Accident : शादी के चौथे ही दिन दूल्हे और भाई की मौत

जोधपुर।

जिले के खेड़ापा थानान्तर्गत (Police station Kherapa) बुचेटी व सेवकी गांव के बीच तेज रफ्तार टायर से अनियंत्रित कार के पलटने से दूल्हे व उसके भाई की मौत (Car turned over, groom and brother died) हो गई। (death of groom and his brother in Car accident in Jodhpur) दुल्हन व उसके भाई सहित पांच घायल (Grrom died and bride injured in road accident) हुए हैं। मृतक दुल्हे की चार दिन पहले ही शादी हुई थी और वो जात (फेरी) लगाने के लिए मंदिर जा रहे थे। हादसे से सोनी समाज में शोक छा गया। (Groom and brother died)

पुलिस के अनुसार भदवासिया में दधिमति नगर निवासी विनय (23) पुत्र अशोक सोनी की गत 25 जनवरी को पूजा से शादी हुई थी। वो नई नवेली दुल्हन पूजा के साथ देवताओं को जात लगाने के लिए कार में दईकड़ा गांव गए थे। दुल्हन का भाई राजेन्द्र, उसकी पत्नी डिम्पल और दूल्हे का चचेरा भाई रातानाडा सुभाष चौक निवासी महेन्द्र (20) पुत्र दौलतराम सोनी व चार अन्य भी सवार थे।

जात लगाने के बाद सभी कार से बुचेटी की तरफ निकल गए, जहां भोपालगढ़ रोड पर सेवकी और बुचेटी के बीच कार का आगे का टायर फट गया। जिससे कार अनियंत्रित हो गई। इस बीच, पीछे का टायर बाहर निकल गया और कार पलट गई। कार बुरी तरह पिचक गई और दुल्हा व दुल्हन सहित पांचों घायल हो गए। आस-पास के लोगों ने उन्हें बाहर निकाला और निजी वाहन व एम्बुलेंस की मदद से मथुरादास माथुर अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सकों ने दूल्हे विनय और उसके चचेरे भाई महेन्द्र को मृत घोषित कर दिया। जबकि दुल्हन पूजा, दुल्हन का भाई राजेन्द्र, उसकी पत्नी डिम्पल घायल हैं। समाज के नेहरूलाल सोनी ने बताया कि हादसे से समाज में शोक छा गया है।

हेड कांस्टेबल महिपाल बिश्नोई ने कार्रवाई के बाद दोनों शव परिजन को सौंपे। मृतक के चाचा तुलसीराम की तरफ से मामाल दर्ज किया गया है।