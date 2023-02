Blackmailing : दोस्त का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग

जोधपुरPublished: Feb 08, 2023 12:39:27 am Submitted by: Vikas Choudhary

- मोबाइल से कृषक की फोटो चुराने के बाद मिक्सिंग कर युवती संग बनाया था वीडियो

जोधपुर।

नागौरी गेट थानान्तर्गत (Police station Nagouri gate) इन्द्रा कॉलोनी में एक युवक का फोटो चुराने के बाद दो मित्रों ने मिक्सिंग कर युवती संग अश्लील वीडियो बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी (Blackmailing to friend with porn video) देकर तीन लाख रुपए (three lakh Rs deemand other viral the video) मांगे। पीडि़त ने पांच हजार रुपए ऑनलाइन जमा भी करा दिए, लेकिन ब्लैकमेलिंग बंद न होने पर पीडि़त ने पुलिस की मदद ली। दोनों युवकों काे तेलंगाना के सिकन्दराबाद से गिरफ्तार किया गया। (Friends blackmailing to a man with a porn video in Jodhpur)

थानाधिकारी शेषकरण बाहरठ ने बताया कि मूलत: फलोदी क्षेत्र हाल इन्द्रा कॉलोनी निवासी एक युवक को ब्लैकमेलिंग करने के मामले में लोहावट थानान्तर्गत मूलराज गांव में नेड़ा नगर के खिलेरियों की ढाणियां निवासी बजरंग पुत्र मनोहरलाल बिश्नोई और बाप थानान्तर्गत कानासर में नेवा के गगुवां की ढाणी निवासी रिछपाल पुत्र मोहनराम बिश्नोई को सिकन्दराबाद से हिरासत में लिया गया। पूछताछ में वारदात स्वीकारने पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। इनके मोबाइल जब्त कर बैंक खाते की जानकारी ली गई है। आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए।

फोटो चुराकर बनाया था फर्जी वीडियो

पुलिस का कहना है कि आरोपी व पीडि़त दोस्त हैं। दो माह पहले आरोपियों ने पीडि़त के मोबाइल से उसके फोटो चुरा लिए थे। फिर आरोपी गुजरात के वापी चले गए थे, जहां उन्होंने पीडि़त की फोटो को मिक्सिंग कर एक अज्ञात युवती के साथ अश्लील वीडियो (रील) बना ली। जिसे पीडि़त को भेजकर वायरल करने की धमकियां दी। बदले में तीन लाख रुपए मांगे गए थे। गत तीस जनवरी को मैसेज कर रुपए मांगे गए थे। साथ ही लगातार कॉल कर दबाव डाल रहे थे। पीडि़त ने गत दिनों पांच हजार रुपए खाते में जमा कराए थे।