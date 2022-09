Burnt Jeep : होटल में विवाद बोतलें फोड़ी, बाहर खड़ी जीप जलाई

- पान मसाला खरीदने को लेकर उपजा विवाद, पांचों युवक फरार

जोधपुर Published: September 25, 2022 10:41:16 pm

जोधपुर।

लूनी थानान्तर्गत (Police station Luni) खेजड़ली कल्ला (Khejarli) में टोल नाका (Toll naka) के सामने एक होटल में उपजे विवाद के बाद कुछ युवकों ने बोतलें फोड़ी (Dispute in Hotel, broke bottles) व होटल संचालक से मारपीट की। साथ ही बाहर खड़ी एक जीप में (Burnt the jeep outside hotel) आग लगाकर सभी भाग गए। पुलिस ने पांच युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू की गई।

थानाधिकारी ईश्वरचंद पारीक ने बताया कि बिडासनी गांव निवासी मुकेश पुत्र श्याम सुंदर दवे की खेजड़ली कल्ला में टोल नाका के सामने कृष्णा होटल है। गांव के कुछ युवक शनिवार देर रात होटल आए, जहां पान मसाला खरीदने को लेकर विवाद हो गया। इससे गुस्साए युवक होटल संचालक से झगड़ा करने लग गए। उन्होंने होटल में कुछ बोतलें फोड़ी और वहां से चले गए। झगड़े की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची। तभी झगड़ा करने वाले युवक के पिता व परिजन वहां आ गए। उन्होंने पुलिस कार्रवाई न करने का आग्रह किया। जिसके चलते पुलिस वहां से चली गई।

इस बीच, तड़के तीन बजे सभी युवक दुबारा होटल आए। बाहर खड़ी होटल संचालक की जीप को ज्वलनशील पदार्थ डाल आग लगा दी। लपटें उठती देख होटल से कर्मचारी बाहर आए और पानी डालकर आग बुझाई। तब तक जीप की सीटें व अन्य हिस्से जल चुके थे।

पुलिस भी दुबारा वारदातस्थल पहुंची और युवकों की तलाश के प्रयास किए, लेकिन वो पकड़ में नहीं आए। होटल संचालक की तरफ से खेजड़ली कल्ला निवासी सागर पुत्र भैंपाराम भादू, मांगीलाल पुत्र भागीरथ गोदारा, प्रहलाद पुत्र पेमाराम, डोली निवासी अशोक पुत्र मांगीलाल धायल व महिपाल पुत्र मांगीलाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

पुलिस का कहना है कि होटल में पान मसाला खरीदने को लेकर विवाद हुआ। जबकि होटल संचालक का आरोप है कि आरोपियों ने शराब की बोतल मांगी थी।

