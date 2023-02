Bus Accident : यात्रियों से भरी बस पलटी, एक की मौत

जोधपुरPublished: Feb 23, 2023 03:14:55 pm Submitted by: Vikas Choudhary

- ओसियां से तिंवरी रोड पर हादसा, चार घायल

जोधपुर।

जिले के ओसियां (Osian) में तिंवरी रोड पर गुरुवार सुबह यात्रियों से भरी एक सिटी बस पलटने से उसमें सवार एक यात्री की मौत (One died in bus overturned in Osian Jodhpur) हो गई। महिला व बालिका सहित चार घायलों को मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। (Bus overturned in Jodhpur, one died four injured)

ओसियां थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि यात्रियों से भरी एक बस ओसियां से तिंवरी होकर जोधपुर जा रही थी। ओसियां से तिंवरी रोड पर क्षतिग्रस्त सड़क के चलते बस अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पलट गई। बस में सवार यात्रियों में हाहाकार मच गया। आस-पास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पुलिस को भी वहां बुलाया गया। मशक्कत के बाद सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। घायलों को ओसियां के राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां गोपासरिया गांव निवासी पुरखाराम (55) पुत्र भैराराम जाट की मौत हो गई। जबकि गंभीर घायल मालुंडा निवासी कालूराम (54) पुत्र मदनलाल, मांडियाई कला निवासी गुड्डी (27) पत्नी रिखाराम मेघवाल, चामूं निवासी पायल (7) पुत्री देवाराम मेघवाल और कंवरलाल (50) पुत्र पांचाराम मेघवाल को एमडीएम अस्पताल रैफर किया गया।