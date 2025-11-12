टक्कर से कार में फंसा ऊंट, जेसीबी की मदद से निकाला

एएसआई देवाराम ने बताया कि सुबह करीब 7 बजे फलोदी से देचू की ओर जा रही एक कार के सामने अचानक ऊंट आ गया। कार टकराने से शीशे चटक गए, वहीं उसके आगे के हिस्से और छत से ऊंट अंदर घुसकर फंस गया।