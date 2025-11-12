टक्कर से कार में फंसा ऊंट, जेसीबी की मदद से निकाला

जोधपुर। लोहावट थाना क्षेत्र में मेगा हाइवे पर बुधवार सुबह एक ऊंट कार की चपेट में आ गया। टक्कर के बाद ऊंट कार में फंस गया। उसे जेसीबी मशीन की मदद से कड़ी मशक्कत कर बाहर निकाला गया।
एएसआई देवाराम ने बताया कि सुबह करीब 7 बजे फलोदी से देचू की ओर जा रही एक कार के सामने अचानक ऊंट आ गया। कार टकराने से शीशे चटक गए, वहीं उसके आगे के हिस्से और छत से ऊंट अंदर घुसकर फंस गया।
हादसे में चालक को मामूली चोटें आईं, वहीं ऊंट काफी देर तक फंसा रहा। मौके पर जेसीबी मशीन मंगवाकर स्थानीय लोगों की मदद से ऊंट को बाहर निकाला गया।
