Save child rescue operation start live : Borewell में गिरी बच्ची बचाने की चल रही कोशिश

जोधपुर/भोपालगढ़. जिले के खेड़ापा थाना क्षेत्र अंतर्गत मैलाना गांव के पास एक खेत में मकान के पास खेलते-खेलते खुले नलकूप के बोरवेल ( Borewell ) में गिरी बच्ची को बचाने की कोशिश ( being made to save the girl from the open borewell ) चल रही है। उसे बाहर निकालने के लिए बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन ( rescue operation ) शुरू किया गया है। जेसीबी ( JCB ) से बोरवेल के आसपास खुदाई शुरू की गई है। लाइट व्यवस्था की जा रही है। पुलिस व प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं।