clash with police : पुलिस से धक्का-मुक्की कर दो युवकों को छुड़ाया

Published: Oct 27, 2022 10:08:37 pm

- झगड़े की सूचना पर घटनास्थल पहुंची थी पुलिस, पांच नामजद युवकों पर एफआइआर दर्ज

जोधपुर।

चौपासनी हाउसिंग बोर्ड (Chopasni housing board) के सेक्टर-9 में झगड़ा होने पर पहुंची देवनगर थाना पुलिस (Police station devnagar) को विरोध का सामना करना पड़ा और पुलिस से धक्का-मुक्की व अभद्रता कर दो युवकों को छुड़ा लिया गया। देवनगर थाने में पांच नामजद लोगों के खिलाफ धक्का-मुक्की और राजकार्य में बाधा डालने व अभद्र व्यवहार का मामला दर्ज किया गया। (clash with police in CHB) (clash with police and two youth rescued)

पुलिस के अनुसार चौहाबो सेक्टर-9 में अल-सुबह पांच बजे झगड़ा हुआ। पुलिस कन्ट्रोल रूम से सूचना मिलने पर हेड कांस्टेबल रामूराम व चालक महेन्द्रसिंह मौके पर पहुंचे, जहां काफी भीड़ हो रखी थी। पुलिस को देख कुछ युवक अभद्रता और धमकाने लगे। पुलिस ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने पुलिस से ही धक्का-मुक्की शुरू कर दी। मशक्कत के बाद पुलिस ने रवि चंगलानी व विक्की सोनी को पकड़कर गाड़ी में बिठाया। झगड़े की शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने आने की हिदायत दी। इतने में कुछ अन्य युवक व महिलाओं ने पुलिस गाड़ी को घेर लिया और धक्का-मुक्की कर दोनों युवकों को छुड़ाकर ले गए।

हेड कांस्टेबल रामूराम की तरफ से रवि चांगलानी, विक्की सोनी, हीरासिंह सरदार, सन्नी खटवानी व कपिल खटवानी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल कोई भी आरोपी पकड़ा नहीं गया है।

