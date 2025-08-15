स्वतंत्रता दिवस पर जोधपुर से बोले CM भजनलाल, जानें उनके भाषण की 10 मुख्य बातें

CM Bhajanlal Sharma: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने मंच से प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए विकास, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया।
-आत्मनिर्भर भारत की दिशा में राजस्थान- सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
-10 लाख नौकरियों का संकल्प- अगले पांच वर्षों में 4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी क्षेत्र की नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 75,000 से अधिक नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं और 1.68 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।
-शहीदों को श्रद्धांजलि- सीएम ने जोधपुर के शहीद स्मारक पर क्रांतिकारियों और वीर सैनिकों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, उनके बलिदान को याद करते हुए देशभक्ति का संदेश दिया।
-देश की सुरक्षा पर अडिग प्रतिबद्धता- शर्मा ने कहा कि 'यह नया भारत है, जो गोली का जवाब गोले से देता है।' उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' का उदाहरण देते हुए भारत की सैन्य शक्ति और संकल्प की सराहना की।
-पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य- राज्य सरकार ने अब तक 15 करोड़ पौधे लगाए हैं और अगले पांच वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
-महिला सुरक्षा और साइबर अपराध पर फोकस- महिला सुरक्षा, साइबर अपराध नियंत्रण और पेपर लीक पर रोक को सरकार की शीर्ष प्राथमिकताएं बताया गया।
-किसानों के लिए नवाचार- किसानों के लिए नई तकनीकों और नवाचारों को बढ़ावा देने पर जोर, ताकि कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़े।
-पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना और लोकल फॉर वोकल- इन अभियानों के जरिए राजस्थान को देश का सबसे विकसित प्रदेश बनाने का विश्वास जताया।
-खिलाड़ियों के लिए मिशन ओलंपिक- खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन ओलंपिक शुरू किया गया है, ताकि वे वैश्विक स्तर पर राज्य का नाम रोशन करें।
-अग्निवीरों के लिए विशेष पैकेज- अग्निवीरों को समर्थन देने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई, जिससे उनकी सेवाओं को सम्मान और प्रोत्साहन मिले।