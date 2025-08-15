स्वतंत्रता दिवस पर जोधपुर से बोले CM भजनलाल, जानें उनके भाषण की 10 मुख्य बातें

-10 लाख नौकरियों का संकल्प- अगले पांच वर्षों में 4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी क्षेत्र की नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 75,000 से अधिक नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं और 1.68 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।