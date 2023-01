Coperative society scam : सीए, भाई व पुत्र को एसओजी ने पकड़ा

Published: Jan 07, 2023

- संजीवनी क्रेडिट कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी में निवेशकों से करोड़ों की ठगी का मामला

राज्य की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) (SOG) ने संजीवनी क्रेडिट कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी (Sanjeevani Credit coperative society scam) में दो लाख निवेशकों से करोड़ों रुपए (Crores of Rs scam in Sanjeevani credit coperative society) की धोखाधड़ी करने के मामले में सरदारपुरा से एक चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए), उनके भाई व पुत्र को हिरासत (SOG caught CA and two other in Sanjeevani Credit coperative society) में लिया। पूछताछ के लिए तीनों को जयपुर ले जाया गया है।

एसओजी सूत्रों के अनुसार ऊंची ब्याज दर मिलने का झांसा देकर संजीव क्रेडिट कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी ने राज्यभर में करीब दो लाख निवेशकों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर ली थी। जिसकी जांच जयपुर की एसओजी कर रही है। मामले में पूछताछ के लिए एसओजी जोधपुर ने सरदारपुरा निवासी सीए केवलचंद डाकलिया, उनके भाई गौतम और पुत्र दिनेश को पकड़ा और पूछताछ के लिए जयपुर ले गए।

एसओजी का कहना है कि करोड़ाें रुपए की धोखाधड़ी के मामले में सीए केवलचंद को इससे पहले भी एसओजी ने पूछताछ के लिए तलब किया था। उनसे चार-पांच बार पूछताछ की जा चुकी है। अब एक बार फिर सीए के साथ-साथ भाई व पुत्र को भी तलब किया गया है।

गौरतलब है कि इस मामले में एसओजी ने सोसायटी के संचालक विक्रमसिंह सहित 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।