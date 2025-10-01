Jeera-Gold-Silver Price: अक्टूबर महीने के पहले ही दिन इतना महंगा हुआ जीरा, सोने-चांदी की कीमतों ने भी दिया झटका

जोधपुर। जोधपुर कृषि मंडी में बुधवार को जीरा में तेजी रही। जीरा में प्रति क्विंटल 100-150 रुपए तेजी रही। जबकि ईसब, ग्वारगम सहित अन्य कृषि जिंस के भाव समान रहे। सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भावों में उछाल रहा। सोेने के भाव में प्रति दस ग्राम 1500 रुपए, जबकि चांदी के भाव में प्रति किलोग्राम 3200 रुपए का उछाल देखा गया।