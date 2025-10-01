Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Jeera-Gold-Silver Price: अक्टूबर महीने के पहले ही दिन इतना महंगा हुआ जीरा, सोने-चांदी की कीमतों ने भी दिया झटका

जीरा में प्रति क्विंटल 100-150 रुपए तेजी रही। सोेने के भाव में प्रति दस ग्राम 1500 रुपए, जबकि चांदी के भाव में प्रति किलोग्राम 3200 रुपए का उछाल देखा गया।

less than 1 minute read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 01, 2025

jeera mandi bhav

फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। जोधपुर कृषि मंडी में बुधवार को जीरा में तेजी रही। जीरा में प्रति क्विंटल 100-150 रुपए तेजी रही। जबकि ईसब, ग्वारगम सहित अन्य कृषि जिंस के भाव समान रहे। सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भावों में उछाल रहा। सोेने के भाव में प्रति दस ग्राम 1500 रुपए, जबकि चांदी के भाव में प्रति किलोग्राम 3200 रुपए का उछाल देखा गया।

अनाज भाव : ग्वारगम 9150- 9200, ग्वार डिलीवरी 4700-4900, ग्वार लोकल 4400-4600, मूंग 4000-7500, मोठ 4000-4500, चना 5200-5250, सरसों 7500-9300, रायड़ा 6700-6900, काला तिल 9500-11500, तारामीरा 5100-5150, मतीराबीज 19000-20000, गेहूं 2700-3500, ज्वार 2500-2800, बाजरा 2500-2800, जौ 2500-2510 व मक्की 2400-2500 रुपए प्रति क्विंटल।

मण्डोर कृषि उपज मंडी

दलहन : दाल चना 7100-7500, मूंग मोगर 9500-10000, मूंग दाल 8800-9500, उड़द दाल 9000-9500, उड़द मोगर 9500-10500, काबली चना 8000-12000, मोठ मोगर 8500-8800, अरहर दाल 8500-11000, मसूर मल्का 7300-7500, काला मसूर 7100-7400 व मौसमी चना 6800-7300 रुपए प्रति क्विंटल।

किराणा : धनिया 10000-11000, धनिया दाल 9000-9500, हल्दी निजामाबाद 15000-15500, हल्दी सांगली 14000-14500, मैथी 5300-5500, सिंघाड़ा 14500-27000, सौंफ 18000-30000, खोपरा 25000-26000 व गोटा 34000-35000 रुपए प्रति क्विंटल।
चीनी : 4350-4600 रुपए प्रति क्विंटल (कर सहित)।

गुड़ : 4600-5200 रुपए प्रति क्विंटल।

सर्राफा भाव

स्टैंडर्ड सोना 1,20,500 रुपए प्रति दस ग्राम।

तेजाबी सोना 1,19,500 रुपए प्रति दस ग्राम।

चांदी हाथी छाप 1,50,500 रुपए प्रति किलोग्राम।

चांदी चौरसा 1,48,500 रुपए प्रति किलोग्राम।

