Cyber Fraud : बैंक खाते में छह दिन में 9.56 लाख का लेन-देन

- आरोपी बैंक खाता धारक गिरफ्तार, देशभर में 31 शिकायतें दर्ज

जोधपुर

Vikas Choudhary

Sep 19, 2025

cyber fraud 11111
आरोपी मनीष

जोधपुर.

पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर की साइबर थाना पुलिस ने विशेष साइबर अभियान के तहत बैंक के एक खाता धारक को गिरफ्तार किया। उसने इस खाते में सिर्फ छह दिन में साइबर ठगी के 9.56 लाख रुपए का लेन-देन किया। इतना ही नहीं, उसने अन्य बैंकों में 11 खातों के मार्फत एक साल में लाखों रुपए का लेन-देन किया है।

पुलिस के अनुसार पुलिस मुख्यालय की ओर से साइबर अपराध की रोकथाम के उद्देश्य से विशेष साइबर अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र 14सी-एमएचए की ओर से संदिग्ध खाता धारकों की सूची जारी की गई थी। जिसमें शहर के संदिग्ध खाता धारकों की जांच और धरपकड़ के लिए निर्देश दिए गए। सूची की जांच करने पर मनीष जाटव के संदिग्ध होने का पता लगा।

उसके सिटी यूनियन बैंक में खाते की जांच की गई तो 28 फरवरी 2025 से 5 मार्च के बीच 9,56,820 रुपए का लेन-देन सामने आया। यह राशि वह तुरंत एटीएम से निकाल लेता था और ऑनलाइन अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर करता था। उसके खिलाफ देशभर में साइबर ठगी की 31 शिकायतें थी। निरीक्षक तेजकरण परिहार के निर्देशन में कांस्टेबल रतनाराम ने तकनीकी विश्लेषण व आसूचना के आधार पर मधुबन हाउसिंग बोर्ड में सेक्टर 2जी निवासी मनीष पुत्र महेश जाटव को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ एफआइआर भी दर्ज की गई। कोर्ट में पेश करने पर उसे दो दिन रिमाण्ड पर भेजने के आदेश दिए गए।

11 बैंक खातों में लाखों का लेन-देन

मनीष जाटव से पूछताछ में सामने आया कि उसके 11 और बैंकों में भी खाते हैं।इनमें पिछले एक साल में लाखों रुपए का लेन-देन होने की आशंका है। उससे साइबर ठगी के गिरोह में शामिल अन्य के बारे में पूछताछ की जा रही है।

19 Sept 2025 12:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Cyber Fraud : बैंक खाते में छह दिन में 9.56 लाख का लेन-देन

