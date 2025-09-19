Cyber Fraud : बैंक खाते में छह दिन में 9.56 लाख का लेन-देन

उसके सिटी यूनियन बैंक में खाते की जांच की गई तो 28 फरवरी 2025 से 5 मार्च के बीच 9,56,820 रुपए का लेन-देन सामने आया। यह राशि वह तुरंत एटीएम से निकाल लेता था और ऑनलाइन अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर करता था। उसके खिलाफ देशभर में साइबर ठगी की 31 शिकायतें थी। निरीक्षक तेजकरण परिहार के निर्देशन में कांस्टेबल रतनाराम ने तकनीकी विश्लेषण व आसूचना के आधार पर मधुबन हाउसिंग बोर्ड में सेक्टर 2जी निवासी मनीष पुत्र महेश जाटव को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ एफआइआर भी दर्ज की गई। कोर्ट में पेश करने पर उसे दो दिन रिमाण्ड पर भेजने के आदेश दिए गए।