दलपत परिहार स्मृति नाट्य समारोह 9 फरवरी से

जोधपुर ( jodhpur news. current news ) . अभिव्यक्ति संस्था की मेजबानी में राजस्थानी भाषा के जनप्रिय विख्यात साहित्यकार व रंग निर्देशक दलपत परिहार ( play fest in memory of Dalpat Parihar ) की स्मृति में दो दिवसीय नाट्य समारोह ( dalpat parihar drama festival ) 9 फरवरी से टाउन हॉल में शुरू होगा ( latest NRI news in hindi ) ।