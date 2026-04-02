LPG Price Hike: 32 दिन में 3 बार बढ़े कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम, जोधपुर में ढाबा-रेस्टोरेंट चलाना हुआ महंगा

LPG Price Hike Hits Industries: पश्चिम एशिया में अमेरिका-ईरान तनाव के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और एलपीजी कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर अब स्थानीय बाजार पर साफ दिखने लगा है। 32 दिनों में तीसरी बार कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। बुधवार को तेल कंपनियों ने 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 195 रुपए की बढ़ोतरी कर दी।