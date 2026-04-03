Gold-Silver-Jeera Price: कृषि मंडी में महंगा हुआ जीरा, सर्राफा बाजार में जमकर टूटी चांदी की कीमत, जानें ताजा भाव

किराणा : धनिया 13000-16000, धनिया दाल 10000-13000, हल्दी निजामाबाद 15000-16000, हल्दी सांगली 15000-16000, मैथी 5800-6600, सिंघाड़ा 16000-30000, सौंफ 15000-30000, खोपरा 20000-22000 व

गोटा 34000-37000 रुपए प्रति क्विंटल

चीनी : 4300-4500 रुपए प्रति क्विंटल (कर सहित)

गुड़ : 4400-4600 रुपए प्रति क्विंटल।

देसी घी (कर सहित) : कृष्णा 625, शक्ति 615, डेयरी बेस्ट 595, पालीवाल 560, शुभम 575, नमन 615, क्षीर 630, पारस 618 रुपए प्रति किलोग्राम।

तेल : नेचुरल 2890, पोस्टलाइन 2760, सोना 2780, सिटीजन मूंगफली 3000, डायमंड 3080, फॉर्चून 2750, महाकोश 2660, श्रीजी 2640, विभोर 2625, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2750, इंजन मूंगफली फिल्टर 3180, वीर बालक सरसों 2800, सोया लोकल 2570, फोरविन सोयाबीन तेल 2575, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2750 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2750, पॉम ऑयल 2430 व कॉटन सीड ऑयल 2580-2650 रुपए प्रति टिन।

जीरा मंडी : जीरा 17000-23200, ईसबगोल 10000-14150, सौंफ 7500-13000, धनिया 8500-9500, मैथी 5000-5581, पीली सरसों 6400-7700, रायड़ा 6000-6635, मूंग 5400-7000, मोठ 3700-4000 व ग्वार 4800-5275 रुपए प्रति क्विंटल।