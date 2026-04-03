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Gold-Silver-Jeera Price: कृषि मंडी में महंगा हुआ जीरा, सर्राफा बाजार में जमकर टूटी चांदी की कीमत, जानें ताजा भाव

Jodhpur Sarafa Bazar Silver Price Today: जोधपुर सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भाव में गिरावट रही। सोने के भावों में प्रति दस ग्राम 4000 रुपए जबकि चांदी में प्रति किलोग्राम 12000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई।

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जोधपुर

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Rakesh Mishra

Apr 02, 2026

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फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। जोधपुर कृषि मंडी में गुरुवार को मसाला फसल जीरा में तेजी रही जबकि ईसब मंदा रहा। जीरा में प्रति क्विंटल 100-200 रुपए तेजी व ईसब में प्रति क्विंटल 100-200 रुपए गिरावट दर्ज की गई। वहीं, सामान्य ग्राहकी के चलते अन्य कृषि जिंस में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भाव में गिरावट रही। सोने के भावों में प्रति दस ग्राम 4000 रुपए जबकि चांदी में प्रति किलोग्राम 12000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई।

सर्राफा भाव

स्टैंडर्ड सोना 1,51,000 रुपए प्रति दस ग्राम।
तेजाबी सोना 1,50,000 रुपए प्रति दस ग्राम।
चांदी हाथी छाप 2,35,000 रुपए प्रति किलोग्राम।
चांदी चौरसा 2,30,000 रुपए प्रति किलोग्राम।
(भाव लेने का समय शाम 7.20 बजे)

अनाज भाव : ग्वारगम 10750-10800, ग्वार डिलीवरी 5600-5750, ग्वार लोकल 5300-5450, मूंग 5000-8000, मोठ 4300-5000, चना 5050-5100, सरसों 6000-7500, रायड़ा 6000-6500, काला तिल 9000-9500, तारामीरा 5300-5350, मतीराबीज 18000-19000, गेहूं 2500-4000, ज्वार 3000-3200, बाजरा 2200-2600, जौ 2150-2200 व मक्की 1700-2200 रुपए प्रति क्विंटल।

मण्डोर कृषि उपज मंडी

दलहन: दाल चना 6600-7100, मूंग मोगर 10000-11000, मूंग दाल 9400-10800, उड़द दाल 10000-10500, उड़द मोगर 10700-12500, काबली चना 7000-10800, मोठ मोगर 8000-8400, अरहर दाल 10000-12700, मसूर मल्का 7200-7400, काला मसूर 7000-7200, मौसमी चना 6200-6800, काला चना 6400 रुपए प्रति क्विंटल।

किराणा : धनिया 13000-16000, धनिया दाल 10000-13000, हल्दी निजामाबाद 15000-16000, हल्दी सांगली 15000-16000, मैथी 5800-6600, सिंघाड़ा 16000-30000, सौंफ 15000-30000, खोपरा 20000-22000 व
गोटा 34000-37000 रुपए प्रति क्विंटल
चीनी : 4300-4500 रुपए प्रति क्विंटल (कर सहित)
गुड़ : 4400-4600 रुपए प्रति क्विंटल।
देसी घी (कर सहित) : कृष्णा 625, शक्ति 615, डेयरी बेस्ट 595, पालीवाल 560, शुभम 575, नमन 615, क्षीर 630, पारस 618 रुपए प्रति किलोग्राम।
तेल : नेचुरल 2890, पोस्टलाइन 2760, सोना 2780, सिटीजन मूंगफली 3000, डायमंड 3080, फॉर्चून 2750, महाकोश 2660, श्रीजी 2640, विभोर 2625, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2750, इंजन मूंगफली फिल्टर 3180, वीर बालक सरसों 2800, सोया लोकल 2570, फोरविन सोयाबीन तेल 2575, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2750 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2750, पॉम ऑयल 2430 व कॉटन सीड ऑयल 2580-2650 रुपए प्रति टिन।
जीरा मंडी : जीरा 17000-23200, ईसबगोल 10000-14150, सौंफ 7500-13000, धनिया 8500-9500, मैथी 5000-5581, पीली सरसों 6400-7700, रायड़ा 6000-6635, मूंग 5400-7000, मोठ 3700-4000 व ग्वार 4800-5275 रुपए प्रति क्विंटल।

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Published on:

02 Apr 2026 07:54 pm

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