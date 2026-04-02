Rajasthan Roadways: आजादी के बाद राजस्थान के इन गांवों में पहली बार पहुंची रोडवेज बस, ग्रामीणों में उत्साह की लहर

इस दौरान रोडवेज के जैसलमेर आगार प्रबंधक दीपक कुमार, प्रबंधक (संचालन) महेन्द्रसिंह भाटी, प्रबंधक (यातायात) भोमाराम नेहरा, यातायात निरीक्षक मूलचंद और समय सारणी प्रभारी विमल विश्नोई भी मौजूद रहे। चौरड़िया और सेतरावा में ग्रामीणों ने बस चालक राजाराम विश्नोई और परिचालक आनंदसिंह भाटी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। वरिष्ठ नागरिक और रिटायर्ड फौजी चंद्रसिंह ने चौरड़िया से जोधपुर तक की पहली यात्रा कर इस सेवा की शुरुआत को यादगार बना दिया।