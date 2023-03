Teacher died : स्कूल में जन्मदिन मना घर लौट रही शिक्षिका की मौत

जोधपुर Published: Mar 02, 2023

- हिट एन रन

- मोपेड से गिरी तो ट्रक का टायर ऊपर से निकला, मौत से कुछ देर पहले मनाया था जन्मदिन

जोधपुर।

ओवरब्रिज निर्माण कार्य के चलते अव्यवस्थित व जानलेवा साबित हो रहे डीपीएस सर्कल (DPS Circle) पर बुधवार को एक और जान (One more person died at DPS Circle) चली गई। निजी स्कूल की एक शिक्षिका वाहनों की भीड़ के बीच मोपेड अनियंत्रित होने से नीचे गिर गई और ट्क का टायर ऊपर से निकल गया। मौके पर ही शिक्षिका की मौत हो गई। (truck killed a lady teacher at DPS circle in Jodhpur)

चौहाबो थानाधिकारी जुल्फिकार अली ने बताया कि विनायक विहार निवासी सोनिया (47) पत्नी राहुल माथुर डीपीएस बाइपास स्थित निजी विद्यालय में शिक्षिका थी। (Lady teacher Soniya mathur died in road accident at DPS circle in Jodhpur) स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपराह्न में वो मोपेड पर घर के लिए रवाना हुईं। वह जैसे ही डीपीएस सर्कल पहुंची तो वाहनों की भीड़ में फंस गईं। इस बीच, आगे चल रहे एक वाहन ने अचानक ब्रेक लगा दिए। जिससे सोनिया की मोपेड अनियंत्रित हो गईं और वो नीचे गिर गईं। तभी वहां एक ट्रक आ गया और उसका टायर महिला के ऊपर से निकल गया। जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आस-पास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस घटनास्थल पहुंची और महिला को मथुरादास माथुर अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

ट्रक को भगा ले गया चालक

महिला के नीचे गिरने के दौरान पास में से ट्रक निकल रहा था। जिससे ट्रक का पिछला टायर महिला के ऊपर से निकल गया। इसके बावजूद चालक को हादसे का आभास तक नहीं हो पाया। वाहनों की भीड़-भाड़ के बीच चालक ट्रक को भगा ले गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ट्रक की पहचान व तलाश के प्रयास में जुटी है।

जन्मदिन की खुशी मातम में बदली

मृतका सोनिया का बुधवार को जन्मदिन था। जिसको लेकर घर व परिवार में खुशी का माहौल था। स्कूल में भी शिक्षिका का जन्मदिन मनाया गया था, लेकिन कुछ ही घंटे बाद ट्रक ने जान ले ली। हादसे से परिजन में मातम सा छा गया।

13 दिन पहले गई थी युवक की जान

डीपीएस सर्कल पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। 17 फरवरी को डीपीएस सर्कल से कुछ आगे सड़क निर्माण के चलते एकतरफा वाहन व्यवस्था की वजह से निजी बस ने बाइक सवार एक युवक की जान ले ली थी।