जोधपुर

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आएंगे ‘जोधपुर’, आदर्श डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी भवन का करेंगे लोकार्पण

लालसागर परियोजना के अंतर्गत बनी 30 करोड़ की एकेडमी का उद्घाटन रक्षामंत्री राजनाथ सिंह करेंगे।

जोधपुर

Lokendra Sainger

Aug 25, 2025

rajnath singh
Photo- Patrika Network

Jodhpur News: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को जोधपुर दौरे पर रहेंगे। वे सुबह 11.35 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वहां से 11.55 बजे हनवंत आदर्श विद्या मंदिर लालसागर पहुंचेंगे। जहां विद्याभारती विद्यालय आर के दम्मानी राष्ट्रीय पुनरुत्थान और शिक्षा केन्द्र में आदर्श डिफेंस एवं स्पोर्ट्स एकेडमी का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। रक्षा मंत्री दोपहर 1.30 बजे तक यहां रहेंगे। इसके बाद वे दोपहर 1.50 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 1.55 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।

बता दें कि हनवंत आदर्श विद्यामंदिर लालसागर परिसर में सोमवार को आदर्श डिफेंस एवं स्पोर्ट्स एकेडमी का भव्य लोकार्पण होगा। लगभग 110 करोड़ की अनुमानित लागत वाली इस महत्वाकांक्षी लालसागर परियोजना के अंतर्गत बनी 30 करोड़ की एकेडमी का उद्घाटन रक्षामंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे, जबकि उद्योगपति व समाजसेवी आर.के. दम्मानी विशिष्ट अतिथि रहेंगे।

विद्या भारती के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री यतीन्द्र शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित इस समारोह में सांसद, विधायक, सैन्य अधिकारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। परियोजना समिति अध्यक्ष डॉ. निर्मल गहलोत ने बताया कि यह केंद्र रक्षा, खेल, आचार्य प्रशिक्षण, प्रशासनिक सेवाओं, कौशल विकास तथा शोध-आधारित शिक्षा का उत्कृष्ट मॉडल होगा। पहले चरण में 400 विद्यार्थियों की क्षमता वाला छात्रावास तैयार हो चुका है, जिसमें 200 विद्यार्थी रक्षा क्षेत्र और 200 विद्यार्थी खेलों में प्रशिक्षित किए जाएंगे।

भामाशाहों का सम्मान

परियोजना के लिए आर्थिक सहयोग देने वाले भामाशाहों का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया जाएगा। इनमें आर.के. दम्मानी, डॉ. निर्मल गहलोत, प्रदीप राठौड़, सुशील जालानी, सुरेश गांधी, श्याम कुम्भट, यू.पी.एल. कम्पनी, कॉनकोर कम्पनी सहित अनेक उद्योगपति व समाजसेवी शामिल हैं।

शिक्षा, संस्कार, अनुशासन और राष्ट्र सेवा

विद्या भारती जोधपुर प्रांत अध्यक्ष प्रो. नरपत सिंह शेखावत ने बताया कि यह केंद्र शिक्षा, संस्कार, अनुशासन और राष्ट्र सेवा के मूल्यों पर आधारित एक आदर्श मॉडल के रूप में विकसित होगा। समिति सदस्यों ने कहा कि इस परियोजना से आने वाले समय में राष्ट्र को सैन्य सेवाओं, खेल और प्रशासनिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रोफेशनल्स मिलेंगे और यह केंद्र भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक नया मानक स्थापित करेगा।

