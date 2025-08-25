रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आएंगे ‘जोधपुर’, आदर्श डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी भवन का करेंगे लोकार्पण

Jodhpur News: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को जोधपुर दौरे पर रहेंगे। वे सुबह 11.35 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वहां से 11.55 बजे हनवंत आदर्श विद्या मंदिर लालसागर पहुंचेंगे। जहां विद्याभारती विद्यालय आर के दम्मानी राष्ट्रीय पुनरुत्थान और शिक्षा केन्द्र में आदर्श डिफेंस एवं स्पोर्ट्स एकेडमी का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। रक्षा मंत्री दोपहर 1.30 बजे तक यहां रहेंगे। इसके बाद वे दोपहर 1.50 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 1.55 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे।