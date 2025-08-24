Good News: दीपावली पर राजस्थान को मिलेगा रिफाइनरी का तोहफा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिए बड़े संकेत

रिफाइनरी की कई प्रोसेस इकाइयों का काम 95 से 98 फीसदी पूरा हो चुका है। क्रूड-वैक्यूम डिस्टिलेशन व डिलेड कॉकर यूनिट का 95.5 फीसदी, हाइड्रोजन जेनरेशन और डीजल हाइड्रोजन यूनिट का 98.7 फीसदी कार्य पूर्ण हो चुका है। वहीं वीजीओ-एचडीटी यूनिट 95.3 फीसदी तैयार है। जबकि सल्फर रिकवरी (एसआर) यूनिट में अपेक्षा से अधिक समय लगने से रिफाइनरी प्रोजेक्ट अटका हुआ है। एसआर यूनिट का काम 68 फीसदी पूरा होने के कारण रिफाइनरी शुरू होने की अवधि बढ़ती जा रही है।