Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बाड़मेर

Good News: दीपावली पर राजस्थान को मिलेगा रिफाइनरी का तोहफा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिए बड़े संकेत

Refinery in Balotra: एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम एचआरआरएल की ओर से प्रति वर्ष 9 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटीपीए) प्रोडक्शन होगा, जिसमें 2.4 एमएमटीपीए पेट्रोकेमिकल उत्पाद शामिल हैं।

बाड़मेर

Rakesh Mishra

Aug 24, 2025

Refinery in Balotra
रिफाइनरी का निरीक्षण करते हुए। फोटो- पत्रिका नेटवर्क

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संकेत दिए हैं कि इस साल दीपावली के आसपास रिफाइनरी का शुभारंभ किया जा सकता है। रविवार को राजस्थान के बालोतरा के पचपदरा क्षेत्र में रिफाइनरी के कंट्रोल रूम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम जल्द ही रिफाइनरी के कार्य के शुभारंभ की तिथि तक पहुंचेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एचपीसीएल इस काम को साल के अंत तक या उससे पहले पूरा करने में लगे हैं।

ये भी पढ़ें

Rail Project: यहां पर 324 किमी रेल लाइन दोहरीकरण को मिली मंजूरी, राजस्थान के इस प्रोजेक्ट को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा
श्री गंगानगर
Rail project

9 मिलियन मीट्रिक टन का होगा प्रोडक्शन

एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम एचआरआरएल की ओर से प्रति वर्ष 9 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटीपीए) प्रोडक्शन होगा, जिसमें 2.4 एमएमटीपीए पेट्रोकेमिकल उत्पाद शामिल हैं। बीएस-6 मानक की पहली अत्याधुनिक रिफाइनरी राजस्थान में तैयार हो रही है। करीब 4567.32 एकड़ जमीन पर निर्माणाधीन इस परियोजना का 90 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है।

बढ़ती लागत बनी चुनौती

वर्ष 2013 में सोनिया गांधी ने इसका शिलान्यास किया तब लागत 37 हजार करोड़ रुपए थी। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुन: शिलान्यास के समय यह बढ़कर 43 हजार करोड़ हुई। परियोजना 2022 तक पूरी होनी थी, लेकिन देरी के चलते 2024 में लागत 72 हजार करोड़ तक पहुंच गई। ऐसे में अब इसके करीब 90 हजार करोड़ रुपए के पार जाने की आशंका है।

यह वीडियो भी देखें

कई इकाइयों में 90 फीसदी से अधिक काम पूरा

रिफाइनरी की कई प्रोसेस इकाइयों का काम 95 से 98 फीसदी पूरा हो चुका है। क्रूड-वैक्यूम डिस्टिलेशन व डिलेड कॉकर यूनिट का 95.5 फीसदी, हाइड्रोजन जेनरेशन और डीजल हाइड्रोजन यूनिट का 98.7 फीसदी कार्य पूर्ण हो चुका है। वहीं वीजीओ-एचडीटी यूनिट 95.3 फीसदी तैयार है। जबकि सल्फर रिकवरी (एसआर) यूनिट में अपेक्षा से अधिक समय लगने से रिफाइनरी प्रोजेक्ट अटका हुआ है। एसआर यूनिट का काम 68 फीसदी पूरा होने के कारण रिफाइनरी शुरू होने की अवधि बढ़ती जा रही है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में 6 नए ट्रेनी IPS अधिकारियों को मिली पोस्टिंग, 4 आईपीएस के तबादले; देखें सूची
जयपुर
IPS Trasfer list in rajasthan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 07:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Good News: दीपावली पर राजस्थान को मिलेगा रिफाइनरी का तोहफा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिए बड़े संकेत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.