Good News: दीपावली पर राजस्थान को मिलेगा रिफाइनरी का तोहफा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिए बड़े संकेत

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संकेत दिए हैं कि इस साल दीपावली के आसपास रिफाइनरी का शुभारंभ किया जा सकता है। रविवार को राजस्थान के बालोतरा के पचपदरा क्षेत्र में रिफाइनरी के कंट्रोल रूम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम जल्द ही रिफाइनरी के कार्य के शुभारंभ की तिथि तक पहुंचेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एचपीसीएल इस काम को साल के अंत तक या उससे पहले पूरा करने में लगे हैं।
एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम एचआरआरएल की ओर से प्रति वर्ष 9 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटीपीए) प्रोडक्शन होगा, जिसमें 2.4 एमएमटीपीए पेट्रोकेमिकल उत्पाद शामिल हैं। बीएस-6 मानक की पहली अत्याधुनिक रिफाइनरी राजस्थान में तैयार हो रही है। करीब 4567.32 एकड़ जमीन पर निर्माणाधीन इस परियोजना का 90 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है।
वर्ष 2013 में सोनिया गांधी ने इसका शिलान्यास किया तब लागत 37 हजार करोड़ रुपए थी। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुन: शिलान्यास के समय यह बढ़कर 43 हजार करोड़ हुई। परियोजना 2022 तक पूरी होनी थी, लेकिन देरी के चलते 2024 में लागत 72 हजार करोड़ तक पहुंच गई। ऐसे में अब इसके करीब 90 हजार करोड़ रुपए के पार जाने की आशंका है।
रिफाइनरी की कई प्रोसेस इकाइयों का काम 95 से 98 फीसदी पूरा हो चुका है। क्रूड-वैक्यूम डिस्टिलेशन व डिलेड कॉकर यूनिट का 95.5 फीसदी, हाइड्रोजन जेनरेशन और डीजल हाइड्रोजन यूनिट का 98.7 फीसदी कार्य पूर्ण हो चुका है। वहीं वीजीओ-एचडीटी यूनिट 95.3 फीसदी तैयार है। जबकि सल्फर रिकवरी (एसआर) यूनिट में अपेक्षा से अधिक समय लगने से रिफाइनरी प्रोजेक्ट अटका हुआ है। एसआर यूनिट का काम 68 फीसदी पूरा होने के कारण रिफाइनरी शुरू होने की अवधि बढ़ती जा रही है।