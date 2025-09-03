IIT Jodhpur में भिड़े डायरेक्टर और सहायक प्रोफेसर, परस्पर FIR दर्ज, मौके पर पहुंचे डीसीपी

पुलिस के अनुसार कुल सचिव अंकुर गुप्ता ने डायरेक्टर प्रो. अविनाश कुमार अग्रवाल की ओर से सहायक प्रोफेसर डॉ. दीपक कुमार अरोड़ा के खिलाफ मारपीट, राजकार्य में बाधा डालने और जातिसूचक शब्दों का उपयोग कर अपमान करने की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया है कि डॉ. अरोड़ा ने डायरेक्टर अग्रवाल पर हमला किया, जिससे उनके पांव में चोट आई है।