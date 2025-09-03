Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

IIT Jodhpur में भिड़े डायरेक्टर और सहायक प्रोफेसर, परस्पर FIR दर्ज, मौके पर पहुंचे डीसीपी

Jodhpur News: घटना की जानकारी मिलने पर डीसीपी जोधपुर मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Sep 03, 2025

IIT jodhpur
फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान के जोधपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) में डायरेक्टर अविनाश कुमार अग्रवाल और सहायक प्रोफेसर डॉ. दीपक कुमार अरोड़ा के बीच बुधवार को हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस घटना में दोनों पक्षों को चोटें आईं और मामला करवड़ पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ परस्पर विरोधी FIR दर्ज कराई है।

हमले का आरोप

पुलिस के अनुसार कुल सचिव अंकुर गुप्ता ने डायरेक्टर प्रो. अविनाश कुमार अग्रवाल की ओर से सहायक प्रोफेसर डॉ. दीपक कुमार अरोड़ा के खिलाफ मारपीट, राजकार्य में बाधा डालने और जातिसूचक शब्दों का उपयोग कर अपमान करने की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया है कि डॉ. अरोड़ा ने डायरेक्टर अग्रवाल पर हमला किया, जिससे उनके पांव में चोट आई है।

ये भी पढ़ें

Diwali 2025: दिवाली से पहले राजस्थान की जनता को मिलेगा बड़ा तोहफा, CM भजनलाल ने दिए बड़े निर्देश
जयपुर
CM Bhajanlal Sharma

बंधक बनाने का आरोप

वहीं दूसरी ओर डॉ. दीपक कुमार अरोड़ा ने डायरेक्टर अविनाश कुमार अग्रवाल और उनके सहयोगियों पर बंधक बनाने, राजकार्य में बाधा डालने और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज की। इस घटना में डॉ. अरोड़ा को भी चोटें आई हैं।

घटना की जानकारी मिलने पर डीसीपी जोधपुर मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। हालांकि, IIT प्रशासन और दोनों पक्षों के अधिकारियों ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। करवड़ पुलिस स्टेशन में दोनों मामलों की जांच शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

ये भी पढ़ें

Politics: टीकाराम जूली बोले- सदन में माइक बंद कर सकते हैं, आवाज नहीं…इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी
जयपुर
Tikaram Julie

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 03:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / IIT Jodhpur में भिड़े डायरेक्टर और सहायक प्रोफेसर, परस्पर FIR दर्ज, मौके पर पहुंचे डीसीपी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट