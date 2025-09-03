IIT Jodhpur में भिड़े डायरेक्टर और सहायक प्रोफेसर, परस्पर FIR दर्ज, मौके पर पहुंचे डीसीपी

राजस्थान के जोधपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) में डायरेक्टर अविनाश कुमार अग्रवाल और सहायक प्रोफेसर डॉ. दीपक कुमार अरोड़ा के बीच बुधवार को हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस घटना में दोनों पक्षों को चोटें आईं और मामला करवड़ पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ परस्पर विरोधी FIR दर्ज कराई है।
पुलिस के अनुसार कुल सचिव अंकुर गुप्ता ने डायरेक्टर प्रो. अविनाश कुमार अग्रवाल की ओर से सहायक प्रोफेसर डॉ. दीपक कुमार अरोड़ा के खिलाफ मारपीट, राजकार्य में बाधा डालने और जातिसूचक शब्दों का उपयोग कर अपमान करने की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया है कि डॉ. अरोड़ा ने डायरेक्टर अग्रवाल पर हमला किया, जिससे उनके पांव में चोट आई है।
वहीं दूसरी ओर डॉ. दीपक कुमार अरोड़ा ने डायरेक्टर अविनाश कुमार अग्रवाल और उनके सहयोगियों पर बंधक बनाने, राजकार्य में बाधा डालने और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज की। इस घटना में डॉ. अरोड़ा को भी चोटें आई हैं।
घटना की जानकारी मिलने पर डीसीपी जोधपुर मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। हालांकि, IIT प्रशासन और दोनों पक्षों के अधिकारियों ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। करवड़ पुलिस स्टेशन में दोनों मामलों की जांच शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।