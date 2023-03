Attack on Police : नशे में कार भगाई, पुलिस ने रुकवाई तो सिर पर डण्डा मारा

जोधपुरPublished: Mar 13, 2023 02:25:10 am Submitted by: Vikas Choudhary

- कार छोड़कर भागा चालक कपड़े बदलने दुकान में पहुंचा, पीछे-पीछे पहुंची पुलिस ने दबोचा

- कार जब्त

जोधपुर।

अरोड़ा सर्कल (Arora Circle) पर यातायात पुलिस (Traffic police) ने शराब के नशे में (Drunk and Drive in Jodhpur) कार चालक को रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक कार भगा ले गया। पुलिस ने बाइक से पीछा कर पांच बत्ती चौराहे के पास पकड़ा तो चालक ने यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल के सिर पर डण्डा (Drunked driver attack on traffic police in Jodhpur) मार दिया और भाग निकला, लेकिन पुलिस ने अफसर मैस के पास एक दुकान से चालक को पकड़ लिया।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात) चैनसिंह महेचा ने बताया कि यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल बोधूराम ने शनिवार रात जांच के दौरान अरोड़ा सर्कल पर लहराते हुए आ रही गुजरात नम्बर की कार को रूकने का इशारा किया, लेकिन चालक तेज रफ्तार से कार भगाने लगा। हेड कांस्टेबल बोधूराम व कांस्टेबल सुशील ने बाइक से कार का पीछा किया और पांच बत्ती सर्कल के पास कार रोक ली।

चालक को बाहर निकाला तो उसके नशे में होने का अंदेशा हुआ। यातायात पुलिस ने वायरलैस सैट पर कॉल कर वाइनोमीटर मंगाया। इस पर चालक पुलिस से उलझ गया। उसने कार से डण्डा निकाला और हेड कांस्टेबल के सिर पर हमला कर दिया।

जिससे उसका सिर फट गया और खून बहने लगा। चालक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन हेड कांस्टेबल ने कार की चाबी निकाल ली। चालक कार वहीं छोड़कर भाग गया। यातायात पुलिस अधिकारी व एयरपोर्ट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चालक की तलाश शुरू की। अफसर मैस के पास एक दुकान से गुजरात के मेहसाणा निवासी माना ढाढिया पुत्र खींमा बंजारा को पकड़ लिया। हेड कांस्टेबल बोधूराम की तरफ से उसके खिलाफ राजकार्य में बाधा व जानलेवा हमले का मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी माना को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। कार्यपालक मजिस्ट्रेट से उसे रविवार को जमानत पर छोड़ा गया। पुलिस ने उसे राजकार्य में बाधा डालने व जानलेवा हमले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। कार भी जब्त की गई है। वाइनोमीटर से जांच में चालक के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई है।

खून के धब्बे लगे तो कपड़े बदलने दुकान पहुंचा

सिर पर डण्डे से हमले में हेड कांस्टेबल का सिर फट गया। उसके खून निकलने लगा। उसकी वर्दी पर खून के धब्बे लगे। वहीं, कार चालक के कपड़ों पर भी खून लग गया था। कार छोड़कर फरार होकर वह अफसर मैस के पास दुकान में जाकर कपड़े बदलने लगा था। तभी तलाश करते हुए पुलिस वहां पहुंची और चालक को पकड़ लिया। थानाधिकारी कैलाश बिश्नोई ने बताया कि आरोपी पेशे से चालक है और गुजरात से सवारियां लेकर आया था। सवारियां मौके से भाग गईं थी। जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है।