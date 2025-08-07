Rajasthan Roadways: वेतन नहीं मिलने से बौखलाया ड्राइवर, चौराहे पर रोडवेज बस के लगाए ब्रेक, यात्रियों को छोड़कर चला गया

अनुबंधित बस के मालिक व बस चालक के मध्य वेतन को लेकर लेन-देन नहीं होने से अनुबंधित रोडवेज बस को चालक ने बीच रास्ते में लोहावट के मनोहर चौराहे पर रोक दिया। यह बस जोधपुर-फलोदी स्टेट हाईवे पर थी, जहां अचानक बस बंद कर दी गई और चालक वाहन से उतर गया। स्थानीय लोगों और यात्रियों के अनुसार, बस चालक और बस ठेकेदार के बीच किसी प्रकार के लेन-देन के विवाद की बात सामने आई है। इसी विवाद के चलते चालक ने बस को बीच रास्ते में छोड़ दिया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।