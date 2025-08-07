Rajasthan Roadways: वेतन नहीं मिलने से बौखलाया ड्राइवर, चौराहे पर रोडवेज बस के लगाए ब्रेक, यात्रियों को छोड़कर चला गया

राजस्थान के रोडवेज डिपो फलोदी में संचालित की जा रही अनुबंधित बस के चालक को बस मालिक की ओर से वेतन नहीं देना यात्रियों के लिए भारी पड़ गया। रोडवेज के बस चालक ने बस को लोहावट के मनोहर चौराहे पर रोक दिया और तबियत बिगड़ने का हवाला देकर बस बीच रास्ते में छोड़कर चला गया, जिससे उमसभरी गर्मी में यात्रियों को अगली बस का इंतजार करना पड़ा। रूट पर चलने वाली अगली बस के आने पर सभी यात्रियों को उसमें शिफ्ट किया।
अनुबंधित बस के मालिक व बस चालक के मध्य वेतन को लेकर लेन-देन नहीं होने से अनुबंधित रोडवेज बस को चालक ने बीच रास्ते में लोहावट के मनोहर चौराहे पर रोक दिया। यह बस जोधपुर-फलोदी स्टेट हाईवे पर थी, जहां अचानक बस बंद कर दी गई और चालक वाहन से उतर गया। स्थानीय लोगों और यात्रियों के अनुसार, बस चालक और बस ठेकेदार के बीच किसी प्रकार के लेन-देन के विवाद की बात सामने आई है। इसी विवाद के चलते चालक ने बस को बीच रास्ते में छोड़ दिया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
रोडवेज बस के रोक देने से कुछ समय तक बस वहीं खड़ी रही और यात्री असमंजस में इधर-उधर भटकते रहे। इस दौरान तेज गर्मी और समय की पाबंदी के चलते कई यात्री खासे नाराज नजर आए। बाद में पीछे से आई रोडवेज की एक अन्य बस में यात्रियों को बैठाया गया और वे अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। इससे पहले यात्रियों और आमजन ने अनुबंधित बसों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और परिवहन विभाग से इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
अनुबंधित रोडवेज बस चालक की बीच रास्ते तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके कारण वह बस को छोड़कर गया था। वेतन को लेकर कोई विवाद की बात सामने नहीं आई है। बस के परिचालक से रिपोर्ट मांगी गई है। यात्रियों को दूसरी बस से आगे के स्टेशनों तक भेज दिया गया था।