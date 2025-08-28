Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Train News: जम्मू में भारी बारिश का दिखा असर, रेलवे ने एक झटके में रद्द कर दीं इतनी ट्रेनें, देखें लिस्ट

उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल पर भारी वर्षा से कठुआ-माधोपुर पंजाब स्टेशनों के बीच ब्रिज संख्या 17 पर तकनीकी समस्या के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Aug 28, 2025

Train News
फाइल फोटो- पत्रिका

उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल पर भारी वर्षा से कठुआ-माधोपुर पंजाब स्टेशनों के बीच ब्रिज संख्या 17 पर तकनीकी समस्या के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार कई ट्रेनें रद्द रहेगी।

रद्द ट्रेनें (प्रारम्भिक स्टेशन से)

  • गाड़ी संख्या 14661 बाड़मेर-जम्मूतवी ट्रेन ।
  • गाड़ी संख्या 14662 जम्मूतवी-बाड़मेर ट्रेन ।
  • गाड़ी संख्या 14803 भगत की कोठी-जम्मूतवी ट्रेन।
  • गाड़ी संख्या 14804 जम्मूतवी-भगत की कोठी ट्रेन।
  • गाड़ी संख्या 19223 साबरमती-जम्मूतवी ट्रेन ।
  • गाड़ी संख्या 19224 जम्मूतवी-साबरमती ट्रेन।

रामदेवरा मेला स्पेशल ट्रेन

वहीं रेलवे प्रशासन की ओर से रामदेवरा मेला में जातरुओं की बढ़ती संख्या और आवागमन की सुविधा के लिए साबरमती से आशापुरा गोमट मेला स्पेशल ट्रेन का शुक्रवार को (1 ट्रिप) के लिए संचालन किया जाएगा। जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के अनुसार गाड़ी संख्या 04720 साबरमती-आशापुरा गोमट मेला स्पेशल (1 ट्रिप) साबरमती स्टेशन से शुक्रवार सुबह 8.30 बजे प्रस्थान कर जोधपुर स्टेशन पर शाम 4.30 तथा रामदेवरा पर रात्रि 8 बजे व आशापुरा गोमट रात्रि 8.45 बजे पहुंच जाएगी। ट्रेन महेसाना, भीलड़ी, धनेरा, मारवाड़ भीनमाल, जालोर, समदड़ी, लूनी, जोधपुर, ओसियां, फलोदी व रामदेवरा स्टेशनों पर रुकेगी।

