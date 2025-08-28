Train News: जम्मू में भारी बारिश का दिखा असर, रेलवे ने एक झटके में रद्द कर दीं इतनी ट्रेनें, देखें लिस्ट

वहीं रेलवे प्रशासन की ओर से रामदेवरा मेला में जातरुओं की बढ़ती संख्या और आवागमन की सुविधा के लिए साबरमती से आशापुरा गोमट मेला स्पेशल ट्रेन का शुक्रवार को (1 ट्रिप) के लिए संचालन किया जाएगा। जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के अनुसार गाड़ी संख्या 04720 साबरमती-आशापुरा गोमट मेला स्पेशल (1 ट्रिप) साबरमती स्टेशन से शुक्रवार सुबह 8.30 बजे प्रस्थान कर जोधपुर स्टेशन पर शाम 4.30 तथा रामदेवरा पर रात्रि 8 बजे व आशापुरा गोमट रात्रि 8.45 बजे पहुंच जाएगी। ट्रेन महेसाना, भीलड़ी, धनेरा, मारवाड़ भीनमाल, जालोर, समदड़ी, लूनी, जोधपुर, ओसियां, फलोदी व रामदेवरा स्टेशनों पर रुकेगी।