Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Dussehra 2025: राजस्थान में यहां है रावण का ससुराल, जहां शादी भी हुई और मंदिर भी बना, जानें शोक की परंपरा

Ravan Dahan: जोधपुर को रावण का ससुराल कहा जाता है। जानें मंडोर विवाह स्थल, रावण मंदिर और दशहरे पर यहां निभाई जाने वाली अनोखी परंपरा के बारे में।

2 min read

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 01, 2025

Ravan Ka Sasural

फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। दशहरे के अवसर पर जहां पूरे देश में रावण दहन की परंपरा निभाई जाती है, वहीं जोधपुर में इसका अगल ही रूप देखने को मिलता है। दरअसल जोधपुर को रावण का ससुराल कहा जाता है। मान्यता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका मंडोर में था।

कहा जाता है कि मंडोर रेलवे स्टेशन के सामने एक प्राचीन स्थल है, जहां रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ था। इसी वजह से इस जगह को आज भी विवाह स्थल के रूप में जाना जाता है। हालांकि इतिहासकार इस दावे के प्रमाण नहीं मानते, लेकिन स्थानीय परंपराओं और दंतकथाओं ने इसे विशेष पहचान दिला दी है। दंत कथाओं के अनुसार मंदोदरी मंडोर की राजकुमारी और मायासुर और उसकी पत्नी हेमा की बेटी थी। बाद में उसने रावण से विवाह किया और लंका की रानी बन गई।

मंडोर कभी मारवाड़ की राजधानी रहा

वहीं गुप्त लिपि में कुछ अक्षरों के आधार पर मंडोर में नागवंशी राजाओं का राज्य रहा था। नागवंशी राजाओं के कारण यहां पर नागादडी याने नागाद्री जलाशय नाग कुंड भी है। बता दें कि मंडोर कभी मारवाड़ की राजधानी रहा था। उसका प्राचीन नाम मांडव्यपुर या मांडवपुर था।

बाद में राव जोधा को यह जगह असुरक्षित लगी, तो उन्होंने चिड़ियाकूट पहाड़ी पर मेहरानगढ़ किला बनवाया और नई नगरी जोधपुर बसाई। आज मंडोर उद्यान में जनाना महल, एक थंबा महल, देवताओं की साल, चौथी शताब्दी का किला और शासकों के देवल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इन्हीं धरोहरों के बीच रावण-मंदोदरी विवाह स्थल भी चर्चा में रहता है।

रावण की प्रतिमा भी स्थापित

जोधपुर में रावण को लेकर एक और खास परंपरा है। किला रोड स्थित अमरनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में रावण की प्रतिमा स्थापित की गई थी। यहां विजयदशमी पर न तो रावण का पुतला दहन होता है और न ही उत्सव मनाया जाता है, बल्कि श्रीमाली ब्राह्मण समाज के दवे गोधा गोत्र परिवार शोक प्रकट करते हैं।

मंदिर में रावण के साथ मंदोदरी की भी मूर्ति है और हर साल दोनों की पूजा की जाती है। पुजारी पं. कमलेश कुमार दवे बताते हैं कि दशहरे के दिन मंदिर प्रांगण में रावण की मूर्ति का अभिषेक व विधि विधान से रावण की पूजा की जाती है। शाम को रावण दहन के बाद दवे गोधा वंशज के परिवार स्नान कर नूतन यज्ञोपवीत धारण करते हैं।

ये भी पढ़ें

Dholpur: महानवमी के दिन धौलपुर में दर्दनाक हादसा, विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से 2 बालिकाओं की मौत
धौलपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Oct 2025 09:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Dussehra 2025: राजस्थान में यहां है रावण का ससुराल, जहां शादी भी हुई और मंदिर भी बना, जानें शोक की परंपरा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jeera-Gold-Silver Price: अक्टूबर महीने के पहले ही दिन इतना महंगा हुआ जीरा, सोने-चांदी की कीमतों ने भी दिया झटका

jeera mandi bhav
जोधपुर

Ravan Dahan: जोधपुर में नीले रंग की अचकन और जूतियां पहनेगा रावण, दहन होने पर चीखेगा, आंखों से बरसेंगे 251 अंगारे

Ravan Dahan
जोधपुर

Jodhpur Hit and Run: बाइक चालक की जान लेकर कार भगा ले गया चालक, गुस्साए परिजनों ने नागौर हाईवे पर शव रखकर रास्ता रोका

Jodhpur Hit and Run
जोधपुर

Rajasthan: 300 KM दूर से बिना हेलमेट पाली पहुंच गया युवक, बाइक की तलाशी लेने पर NCB टीम के उड़े होश

opium smuggler
जोधपुर

Jodhpur News: जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के हॉस्टल में छात्रों को पीटा, छात्र नेता राजबीर सिंह बांता सहित 2 गिरफ्तार

Jai Narayan Vyas University
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.