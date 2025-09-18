Jodhpur: जोधपुर नगर निगम में बड़ा खेल, रंगे हाथों पकड़ा गया कर्मचारी, कर रहा था ऐसा काम

दरअसल, नगर निगम के संपूर्ण दस्तावेजों को स्कैन करने का कार्य चल रहा है। इसके चलते रेकॉर्ड रूम में निगम आयुक्त की ओर से नियुक्त किए हुए लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति है। इस बीच में निगम के सफाई कर्मचारी और पूर्व महापौर के ड्राइवर रहे भीयाराम ने यहां पर 50 से अधिक पत्रावलियों की फोटो नक्शे के साथ खींचे। इस बात की भनक लगने पर यहां पर कार्यरत अन्य कर्मचारियों ने इसकी शिकायत निगम आयुक्त से की। उसके बाद प्रशासन चेता और भीयाराम को आयुक्त ने अपने कक्ष में बुला लिया।