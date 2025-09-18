Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur: जोधपुर नगर निगम में बड़ा खेल, रंगे हाथों पकड़ा गया कर्मचारी, कर रहा था ऐसा काम

निगम आयुक्त ने सभी सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। उसमें भी फोटो खींचते हुए भीयाराम साफ नजर आया। निगम आयुक्त ने भीयाराम को मोबाइल जब्त कर लिया।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Sep 18, 2025

jodhpur nagar nigam
फाइल फोटो

राजस्थान के जोधपुर में नगर निगम की रिकॉर्ड शाखा में कार्यरत कार्मिक भींयाराम को रिकॉर्ड शाखा में ही लगे हुए कर्मचारियों ने उस समय पकड़ा, जब वो शाखा में रिकॉर्ड के फोटो खींच रहा था। हालांकि यह पूरा खेल वहां लगे हुए सीसीटीवी में भी कैद हो गया। इसके बाद रिकॉर्ड के कर्मचारियों ने ही निगम आयुक्त सिद्धार्थ पालानीचामी को इसकी सूचना दी।

दरअसल, नगर निगम के संपूर्ण दस्तावेजों को स्कैन करने का कार्य चल रहा है। इसके चलते रेकॉर्ड रूम में निगम आयुक्त की ओर से नियुक्त किए हुए लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति है। इस बीच में निगम के सफाई कर्मचारी और पूर्व महापौर के ड्राइवर रहे भीयाराम ने यहां पर 50 से अधिक पत्रावलियों की फोटो नक्शे के साथ खींचे। इस बात की भनक लगने पर यहां पर कार्यरत अन्य कर्मचारियों ने इसकी शिकायत निगम आयुक्त से की। उसके बाद प्रशासन चेता और भीयाराम को आयुक्त ने अपने कक्ष में बुला लिया।

ये भी पढ़ें

Jaipur: जयपुर के 2.5 लाख लोगों को दिवाली से पहले मिलेगी बड़ी खुशखबरी, धरातल पर उतरेगा 500 करोड़ की लागत से तैयार हुआ ये प्रोजेक्ट
जयपुर
image

निगम आयुक्त ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले

निगम आयुक्त रात करीब 9:30 बजे तक भीयाराम से पूछताछ करते रहे। हालांकि उसने भी इस बात को स्वीकार किया कि उसने पत्रावलियों की फोटो खींचे है। निगम आयुक्त ने सभी सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। उसमें भी फोटो खींचते हुए भीयाराम साफ नजर आया। निगम आयुक्त ने भीयाराम को मोबाइल जब्त कर लिया।

रोक के बाद भी मोबाइल पहुंचा रेकॉर्ड रूम तक

निगम की ओर से सभी पत्रावलियों को स्कैन करने के दौरान लगे हुए सभी कर्मचारियों को मोबाइल अंदर ले जाने पर रोक लगाई हुई है। इसके बाद भी मोबाइल अंदर गया और कई पत्रावलियों की फोटो पिछले 2-3 दिन ली जा रही ह। इसकी भनक तक नहीं लगी। जबकि निगम की ओर से शनिवार को ही आदेश निकाला गया था कि 15 अक्टूबर तक प्रतिलिपि नहीं दी जाएगी।

ये भी पढ़ें

बाड़मेर नगर परिषद में फर्जीवाड़ा, बिना सामान खरीदे कर दिया 1.80 करोड़ रुपए का भुगतान, पूर्व सभापति-आयुक्त पर मुकदमा दर्ज
बाड़मेर
Barmer Municipal Scam

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Sept 2025 02:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur: जोधपुर नगर निगम में बड़ा खेल, रंगे हाथों पकड़ा गया कर्मचारी, कर रहा था ऐसा काम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.