Fake ID : युवतियों की फर्जी आइडी बना अश्लील वीडियो-फोटो वायरल किए

जोधपुरPublished: Jan 18, 2023 12:53:03 am Submitted by: Vikas Choudhary

- दो युवक गिरफ्तार, तीन मोबाइल जब्त, मोबाइल में मिली युवतियों के नाम की चार आइडी

कुड़ी भगतासनी थाना पुलिस (Police station Kudi Bhagtasni) ने जनता कॉलोनी में सब्जी की दुकान के पास सोशल मीडिया पर युवतियों के नाम की फर्जी आइडी बनाकर अश्लील वीडियो और फोटो वायरल (Fake ID of girls and viral video & photos) कर रहे दो युवकों को गिरफ्तार (Two arrested in video and photo viral case) किया। इनसे तीन मोबाइल जब्त किए गए हैं। इनमें युवतियों के नाम की चार आइडी और अनेक अश्लील फोटो व वीडियो मिले।

पुलिस के अनुसार सब्जी की दुकान के पास दो युवक मोबाइल से अश्लील सामग्री वायरल कर रहे थे। पुलिस ने दबिश दी तो दोनों युवक भागने लगे, लेकिन पुलिस ने पीछा कर जनता कॉलोनी निवासी दीपाराम उर्फ दीपक और रूद्रवीर प्रतापसिंह को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर दीपाराम के पास दो मोबाइल मिले। एक मोबाइल का लॉक खुलवाकर जांच की गई तो उसमें इंस्टाग्राम पर दो युवतियों के नाम की फर्जी आइडी मिली। एक युवती की आइडी पर 1408 पोस्टें, 103 हजार फॉलोवर्स और 308 फॉलोइंग थे। इस आइडी से 4 जनवरी को एक अन्य युवती की आइडी पर अश्लील वीडियो भेजा हुआ था।