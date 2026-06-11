Rajasthan: राजस्थान का बहुचर्चित नकली बीज घूसकांड, क्या फलोदी से लिखी गई थी 60 लाख की ‘स्क्रिप्ट’?

गौरतलब है कि हाल ही में नकली बीज प्रकरण में एसीबी की कार्रवाई के दौरान फलोदी विधायक पब्बाराम विश्नोई के पूर्व निजी सहायक गणपत विश्नोई का नाम सामने आया था। इस मुद्दे पर विधायक पब्बाराम विश्नोई ने कहा था कि गणपत की कथित गतिविधियों की जानकारी मिलने पर उन्होंने उसे 31 मई को ही निजी सचिव के पद से हटा दिया था। उन्होंने कहा था कि जब गणपत के संबंध में शिकायतें मिलने लगीं तो उन्होंने तत्काल उसे पदमुक्त कर दिया। विधायक के अनुसार, गणपत जयपुर स्थित विधायक आवास पर अपना सामान लेने आया था। इसी दौरान एसीबी ने उसे गिरफ्तार किया।