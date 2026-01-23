Jodhpur News: टाइटन घड़ी नकली निकली, जिला उपभोक्ता आयोग ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर ठोका तगड़ा जुर्माना

हालांकि, आयोग के अध्यक्ष यतीश शर्मा एवं सदस्या अनुराधा व्यास ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जब कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लेनदेन में सक्रिय भूमिका निभाता है, तो वह उपभोक्ता के प्रति सावधानी और जिम्मेदारी के दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। आयोग ने अमेजन इंडिया को घड़ी की कीमत 2695 रुपए लौटाने, मानसिक पीड़ा के लिए 25 हजार रुपए तथा परिवाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपए अदा करने के आदेश दिए।