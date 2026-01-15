15 जनवरी 2026,

जोधपुर

Jodhpur: ‘पापा…प्लीज हम आपके बच्चे है छोड़ दो’ लेकिन नहीं माना दरिंदा पिता, 12 साल तक किया नाबलिग बेटी का यौन शोषण, फिर छोटी बेटी से की छेड़छाड़

Rajasthan Rape Case: जोधपुर से सामने आया ये मामला रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला है, जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी का यौन शोषण किया।

जोधपुर

image

Akshita Deora

Jan 15, 2026

Rajasthan-Police

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Father Molested And Rape Minor Daughter: इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र से सामने आया है। यहां एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी को वर्षों तक हैवानियत का शिकार बनाया। करीब 12 साल तक वह बड़ी बेटी का यौन शोषण करता रहा। जब उसकी बुरी नजर छोटी बेटी पर पड़ी और उसने उससे छेड़छाड़ की, तब जाकर परिवार के सामने यह भयावह सच्चाई उजागर हुई।

6 साल की उम्र से हो रहा यौन शोषण

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह केवल छह साल की थी जब पिता ने उसके साथ पहली बार मारपीट कर यौन शोषण किया। इसके बाद रेप किया और आरोपी ने डर और धमकियों के जरिए बच्ची को चुप रखा। उसने कहा कि अगर किसी को बताया तो पूरे परिवार को जान से मार देगा। डर के साए में बच्ची ने बचपन से किशोरावस्था तक दर्द झेला।

छोटी बेटी ने दिखाई हिम्मत

कुछ दिन पहले आरोपी की नीयत 15 साल की छोटी बेटी पर भी खराब हो गई। उसने उससे छेड़छाड़ की, लेकिन छोटी बेटी ने विरोध किया और किसी तरह खुद को बचाया। उसने तुरंत बड़ी बहन को पूरी बात बताई। इसके बाद दोनों बहनों ने मां को सच्चाई बताने का फैसला किया।

परिवार में मचा हड़कंप

मां को जब पूरी घटना का पता चला तो उसने पति का विरोध किया। इस पर घर में झगड़ा हुआ और मामला परिजनों और रिश्तेदारों तक पहुंच गया। पुलिस में शिकायत की आशंका से डरकर आरोपी पिता घर से फरार हो गया।

पुलिस कार्रवाई, आरोपी की तलाश

पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार, पोक्सो एक्ट और छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पीड़ित बेटियों के बयान दर्ज कर मेडिकल जांच कराई गई है। एफएसएल टीम ने सबूत जुटाए हैं। फरार आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम जांच में जुट गई है।


15 Jan 2026 01:32 pm

Published on:

15 Jan 2026 01:31 pm

Jodhpur: 'पापा…प्लीज हम आपके बच्चे है छोड़ दो' लेकिन नहीं माना दरिंदा पिता, 12 साल तक किया नाबलिग बेटी का यौन शोषण, फिर छोटी बेटी से की छेड़छाड़

