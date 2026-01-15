Jodhpur: ‘पापा…प्लीज हम आपके बच्चे है छोड़ दो’ लेकिन नहीं माना दरिंदा पिता, 12 साल तक किया नाबलिग बेटी का यौन शोषण, फिर छोटी बेटी से की छेड़छाड़

Father Molested And Rape Minor Daughter: इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र से सामने आया है। यहां एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी को वर्षों तक हैवानियत का शिकार बनाया। करीब 12 साल तक वह बड़ी बेटी का यौन शोषण करता रहा। जब उसकी बुरी नजर छोटी बेटी पर पड़ी और उसने उससे छेड़छाड़ की, तब जाकर परिवार के सामने यह भयावह सच्चाई उजागर हुई।